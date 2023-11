Karin Hanczewski: «Parlament» ist sehr gut geschrieben

Interview

«Der neue Freund», «Parlament» und ein neuer «Tatort»: Das ist die Woche der Schauspielerin.

Ja klar, es hat uns sehr gefreut, dass unser Film von so vielen Menschen geschaut wurde.Johanna ist sehr skeptisch, ob der neue, sehr junge Freund ihrer Mutter es ernst mit ihr und seiner Liebe meint oder ob er nur hinter dem Geld der Familie her ist… ein Heiratsschwindler also.Ja. Vor allem Dokumentationen. Oder Polit-Talkshows wie Anne Will und Maischberger.Ilsa ist die rechte Hand von Konrad Stracke, gespielt von Martin Brambach, einem sehr konservativen Abgeordneten. Beide wollen gerne mitmischen im Europäischen Parlament.Sehr wichtig und erfreulich für die Kreativität, den Humor und das Erzählen von Stoffen. «Parlament» ist sehr gut geschrieben und wenn man die Serie im Original schaut, also in all den verschiedenen Sprachen, dann macht das Zuschauen noch mehr Freude.Ich wurde ganz klassisch zu einem Casting eingeladen.Auf dem Tatort allgemein liegt eine große Aufmerksamkeit. Dass heißt schon allein deswegen waren die Fußstapfen groß.Um neue Impulse für mich zu schaffen und mehr Raum für andere Projekte zu haben.Es gibt erstmal keine Hinweise auf einen anderen Täter oder Täterin. Was aber irritiert, ist, dass sie sich an nichts mehr erinnern kann… bis dann im Laufe des Films Erinnerungsfetzen zurückkehren…Sehr wichtig, weil es ein Thema bleibt. Mir wurde als Jugendliche und auch später immer wieder gesagt, ich soll auf mein Getränk aufpassen, wenn ich ausgehe. Leider passiert das Frauen immer noch viel zu oft.Das ist, glaube ich, von Set zu Set unterschiedlich.