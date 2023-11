«Das Sommerhaus» lässt mit der ersten Mittwochsfolge noch Luft nach oben

Quotennews

Das Resultat sah am Ende recht ähnlich aus wie am Tag zuvor, als es für das Format erstmals ein deutliches Stück abwärts gegangen war.



In den vergangenen Jahren warmeist an mehreren Tagen in der Woche gelaufen. Die aktuelle achte Staffel war am Dienstag gestartet, doch nun ab der achten Folge kam auch der Mittwoch als zusätzlicher Sendertag hinzu. In der neusten Folge zog das «Princess Charming»-Paar Hanna Sökeland und Jessica Huber in das Sommerhaus ein, wo die beiden direkt mit Streitereien begrüßt wurden. Im Spiel „Tischlein deck dich“ mussten die Paare Fragen beantworten und bekamen bei falschen Antworten originelle Delikatessen serviert.Am Abend zuvor war die Reichweite auf den bisherigen Staffeltiefstwert von 1,49 Millionen Menschen zurückgefallen. Dies zog einen akzeptablen Marktanteil von 5,8 Prozent mit sich. Die 0,56 Millionen Jüngeren schoben sich mit 10,4 Prozent nur knapp über den Senderschnitt. Die erste Ausgabe an einem Mittwoch überzeugte gestern 1,53 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil fiel mit mäßigen 5,5 Prozent recht ähnlich aus wie am Tag zuvor. Dies zeigte sich auch in der Zielgruppe mit 0,64 Millionen Umworbenen, die bei knapp unterdurchschnittlichen 10,1 Prozent landeten.RTLZWEI setzte hingegen auf zwei weitere Ausgaben von. Mit 0,68 und später 0,65 Millionen Interessenten befand man sich auf dem Gesamtmarkt auf einem ähnlichen Niveau wie noch in der Woche zuvor. Das Resultat waren jeweils solide 2,4 Prozent Marktanteil. Mit jeweils 0,21 Millionen Werberelevanten nahm das Interesse in der Zielgruppe etwas ab. Hier landete man erstmals seit knapp einem Monat unter dem Senderschnitt bei passablen 3,4 sowie 3,3 Prozent Marktanteil.