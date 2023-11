Doppelter RTL+-Einsatz für Sophia Thomalla

TV-News

Neben einer neuer «Are You The One?»-Staffel zeigt der Streamingdienst auch ein „Schmerzexperiment“ mit der Moderatorin.

Kaum ist die aktuelle Staffel vonausgestrahlt – am heutigen Donnerstag erschien bei RTL+ die Wiedersehens-Folge –, schon kündigt der Streamingdienst von RTL Deutschland eine neue Staffel der Mutterseriean. Diese beginnt ab Donnerstag, 16. November und soll wie im vergangenen Jahr 20 Folgen umfassen. Sophia Thomalla fungiert erneut als Moderatorin und begleitet die 20 Singles auf ihrer Suche nach dem „Perfect Match“. Neu und erstmals in dieser Staffel gibt es gleich zwei Nachrückerinnen, die erst im Laufe der Staffel hinzustoßen und neue Stimmung in die Gruppe bringen sollen.Für Sophia Thomalla ist es indes nicht der einzige RTL+-Auftritt im November, Die Moderatorin präsentiert bereits einen Tag vor dem «AYTO?»-Auftakt am 15. November. Darin möchte sie – auch aus persönlichem Antrieb, wie es in der Programmankündigung heißt – herausfinden, wie es ist, wenn jede Alltagsbewegung eine Qual ist. Außerdem geht es um die Auswirkungen von starken Schmerzmitteln auf Körper und Geist.Um das herauszufinden, wagt Sophia ein Experiment, bei sie durch Schmerz simulierende Hilfsmittel selbst zur Patientin wird. Kann sie den Schmerzen und Nebenwirkungen bis zum Schluss standhalten? Welche Spuren hinterlässt das Experiment? Wie viel Lebensqualität durch ständiges Schmerzleiden verloren geht, erfährt Sophia durch die Schicksale zweier Frauen. Nach Verletzungen sind sie arbeitsunfähig und opiatabhängig. Mit Sophias Hilfe sagen sie der Tablettensucht den Kampf an.