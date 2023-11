«The Pet Sitter Mysteries»: ZDF koproduziert britische Krimi-Serie

TV-News

ZDF Studios und Sly Fox Productions adaptieren eine achtteilige Krimi-Reihe, die auf den Bestseller-Romanen von Blaize und John Clement basieren.

Die ZDF-Tochter ZDF Studios arbeitet mit Sly Fox Productions unter der Leitung von Autor und Produzent Julian Unthank an einer neuer achtteiligen Krimi-Serie, die auf den Bestseller-Romanen von Blaize und John Clement basiert.erzählt von Dixie Hemingway, einer professionellen Tiersitterin und ehemaligen Polizistin, die aus Gründen, die sie nicht näher erläutern möchte, ihren Dienst quittieren musste.Sie lebt in Sandbanks an der atemberaubenden Südküste von Dorset, einem der exklusivsten Orte Großbritanniens. Sandbanks ist die Heimat der Mega-Reichen mit goldenen Stränden, Designer-Häusern und Yachten, die von rüpelhaften Lotteriegewinnern und zurückgezogenen Milliardären gesteuert werden, und ist voll von glamourösen, sonnengebräunten, übermäßig wohlhabenden Exzentrikern. Dixie wohnt in der Garage ihres Bruders und versucht, ihr Leben nach einer persönlichen Tragödie wieder aufzubauen, indem sie auf der sonnigen Halbinsel Sandbanks als Tiersitterin arbeitet. Doch als in der Villa eines ihrer Kunden eine Leiche gefunden wird, kann sie nicht anders, als sich in die Ermittlungen einzumischen. Dabei gerät sie immer wieder mit dem gut aussehenden Detective Inspector Thomas Hampton aneinander, während der ebenso attraktive Anwalt Ethan Crane hofft, Dixies Herz gewinnen zu können.„Wir freuen uns sehr, erneut mit Sly Fox Productions und Julian Unthank zusammenzuarbeiten, um diese Buchreihe auf den Bildschirm zu bringen. «The Pet Sitter Mysteries» verspricht eine unwiderstehliche Mischung aus Krimi, Romantik und Seelensuche zu werden, gepaart mit einer Vielzahl liebenswerter Haustiere, und das alles an einem wunderschönen Schauplatz“, erklärt Yi Qiao, Managerin ZDF Studios.Julian Unthank, Drehbuchautor, sagte: „Seit Jahren habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, das Wissen meines früheren Berufs mit den Fähigkeiten meines jetzigen zu verbinden. Sie können sich also vorstellen, wie aufgeregt ich war, als ich auf die brillanten Dixie-Hemingway-Krimis von Blaize und John Clement stieß. Sie sind nicht nur raffiniert erdacht und haben eine pfeilschnelle Hauptfigur, sondern die Krimis sind auch scharfsinnig geschrieben und überraschend subversiv – die perfekte Formel für eine moderne, ausgefallene Krimiserie."