«Team Wallraff»: Rückblick nur mau

Quotennews

Erneut deckte Wallraff und sein Team Missstände in einem Pflegeheim auf. Ab späten Abend ging ein 85-minütiges «stern TV Spezial» auf Sendung.

Seit zehn Jahren ist der Reporter Günther Wallraff mit seinem Undercover-Team in Deutschland unterwegs. Das Team hat zahlreiche Einsätze dokumentiert, die Geschichten aus Pflegeheimen und diversen Burger King-Filialen sind mit Abstand die bewegendsten Filme gewesen. Jetzt lässt RTL in einem zweistündigen Film die Geschichten Revue passieren und deckte neue Skandale in einem Pflegeheim auf.sicherte sich 1,25 Millionen Zuschauer und kam auf 5,0 Prozent Marktanteil. Unter den Zuschauern befanden sich 0,50 Millionen junge Menschen, die 10,2 Prozent Marktanteil generierten.Jan Hofer führte durch, welches 0,91 Millionen Menschen sahen. Die Nachrichtensendung aus Berlin sicherte sich einen Marktanteil von 4,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,44 Millionen gemessen, das führte zu 10,3 Prozent Marktanteil. Daszum Thema Sparen hatte 0,77 Millionen Zuschauer und brachte 5,6 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Zuschauern waren 0,33 Millionen, es wurden 10,9 Prozent gemessen.Am Vorabend strahlte RTL eine neue Ausgabe vonaus. Die Sendung, die um 17.00 Uhr startet, zeigt fiktive Fälle, die von einem Anwalt kommentiert werden. Das kommt gut an, denn es saßen 0,98 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und es standen 7,8 Prozent Marktanteil zu Buche. In der Zielgruppe lief es aber dieses Mal mit 0,14 Millionen sowie 7,1 Prozent schlecht.profitierte nicht von dem Vorlauf, es wurden 8,5 Prozent in der Zielgruppe gemessen. Bei den ab 3-Jährigen wurden 6,7 Prozent ermittelt.