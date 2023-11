«Unsere Bundeswehr» debütiert mittelmäßig

Quotennews

Selbstverständlich griff das «K1 Magazin» die Bundeswehr-Sendung auf, aber erntete keine guten Werte.

Am Vorabend konnte die Factual-Dokumentationerneut überzeugen. Doch statt der Polizeiarbeit dokumentierte das Team ein Street-Food-Festival, bei dem Bernd Zehner die zahlreichen Speisen testete. Zudem begleitete die Produktion Andreas Dietrich, der mit seinem Schreitbagger mehr als 600 Löcher für ein Stahlnetz bohren musste. 0,52 Millionen Menschen sahen zwischen 18.55 und 20.15 Uhr zu, der Marktanteil belief sich auf 2,2 Prozent. Mit 0,18 Millionen Umworbenen fuhr man 4,2 Prozent Marktanteil ein.Instand die Luftwaffe der Bundeswehr im Fokus und gab Einblicke in das Innere. Unter anderem dokumentierte man die Ausbildung in Laupheim, wo das Training stattfand. Die Primetime-Sendung erreichte 0,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, das führte zu einem Marktanteil von 2,3 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,21 Millionen ein, der Marktanteil bei den jungen Menschen wurde mit 4,2 Prozent ausgewiesen.beschäftigte sich mit ungewöhnlichen Themen. Am Donnerstag sendete man einen Beitrag, ob ausgemusterte Militärfahrzeugte für den Alltag nützlich sind. Dieses Thema und andere Themen rund um Notfalleinsätze wurden gezeigt. 0,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu und sorgten für einen Marktanteil von 2,6 Prozent. Unter den jungen Zuschauern waren 0,12 Millionen Zuschauer dabei, die brachten Kabel Eins 3,3 Prozent.