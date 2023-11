Apple verdient 22,3 Milliarden mit Services

Wirtschaft

89,50 Milliarden US-Dollar hat das Unternehmen in drei Monaten umgesetzt.

Der erfolgreiche iPhone-Verkäufer Apple hat seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. In den Monaten Juli, August und September 2023 sank der Umsatz um ein Prozent auf 89,50 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn entwickelte sich mit einem Plus von elf Prozent sehr positiv: 22,96 Milliarden US-Dollar blieben übrig.Mit seinen Diensten wie AppleTV+, Apple Music, iCloud und dem iTunes Store setzte das Unternehmen 22,3 Milliarden Dollar um. Obwohl die Sparte floriert, wurde vor AppleTV+ eine Preiserhöhung durchgeführt. Der monatliche Preis stieg innerhalb eines Jahres auf 9,99 US-Dollar. Auch Smartphones verkaufen sich mit einem Umsatz von 43,81 Milliarden US-Dollar gut. Gleichzeitig ist der Gerätemarkt sehr gesättigt. So brach der Verkauf von Macs um 34 Prozent ein."Apple freut sich, heute einen Rekordumsatz für das iPhone im September-Quartal und einen neuen Rekordumsatz im Bereich Services bekannt zu geben", sagte Cook in einer vorbereiteten Rede. "Wir gehen mit dem stärksten Produktportfolio aller Zeiten in die Weihnachtssaison, darunter das iPhone 15 und unsere ersten klimaneutralen Apple Watch Modelle - ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, alle Apple Produkte bis 2030 klimaneutral zu stellen."