Taylor Tomlinson wird «After Midnight»-Moderatorin

US-Fernsehen

Stephen Colbert machte die Ankündigung während der gestrigen Folge von «The Late Show», als er Tomlinson auf die Bühne des Ed Sullivan Theaters holte.

Taylor Tomlinson wurde zur Moderatorin der neuen Late-Night-Showvon CBS ernannt. Stephen Colbert verkündete dies in der gestrigen Folge von «The Late Show», als er Tomlinson auf die Bühne des Ed Sullivan Theaters holte. Die neue Sendung wird Anfang 2024 den Sendeplatz um 00:37 Uhr auf dem CBS Television Network übernehmen und auf Paramount+ zum Streaming verfügbar seinDie von der Kritik gefeierte Comedian Tomlinson ist bekannt für ihre Netflix-Comedy-Specials «Look at You» und «Quarter Life Crisis». Mit ihrer aktuellen «Have It All Tour» ist sie im ganzen Land und weltweit ausverkauft, darunter auch vier Abende im Boch Center Wang Theater in Boston.«After Midnight», von CBS Studios, Spartina Industries und Funny Or Die, wird von Stephen Colbert, Carrie Byalick, Tom Purcell und Evelyn McGee von Spartina Industries, James Dixon von Dixon Talent, Joe Farrell, Mike Farah, Whitney Hodack und Henry R. Muñoz III von Funny Or Die und Jason U. Nadler von Serious Business produziert. Jack Martin und Eric Pierce sind Co-Showrunner und ausführende Produzenten. Jo Firestone ist Co-Executive Producer und Headwriter für die Serie; Alexx Wells ist ebenfalls Co-Executive Producer.