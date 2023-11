The CW beendet «Superman & Lois»

US-Fernsehen

Mit der vierten Staffel wird die Geschichte auch beenden.

The CW Network gab bekannt, dass die Erfolgsseriemit Tyler Hoechlin und Elizabeth Tulloch in den Hauptrollen mit der kommenden vierten Staffel abgeschlossen wird. Die 10-episodige letzte Staffel wird voraussichtlich 2024 auf The CW ausgestrahlt."In den letzten drei Staffeln hat «Superman & Lois» sowohl das Superhelden-Genre als auch das Familiendrama neu definiert, da Tyler, Elizabeth und die gesamte Besetzung diese klassischen Charaktere mühelos mit neuen Ebenen der Tiefe und Komplexität darstellten, die im Superman-Universum noch nie zuvor erforscht wurden", sagte Brad Schwartz, President of Entertainment, The CW Network. "Wir sind den Autoren, Produzenten, Schauspielern und der Crew der Serie sowie unseren großartigen Partnern bei Warner Bros. Television und Berlanti Productions dankbar für die jahrelange harte Arbeit und die anmutige Erzählweise. Während Superman zu seinem letzten Flug aufbricht, hinterlässt uns das Team einen absolut epischen Abschied von einer der legendärsten CW-Familien aller Zeiten, den man in 10 Episoden in jeder Minute sehen muss.""Auch wenn wir traurig sind, uns am Ende der vierten Staffel von «Superman & Lois» zu verabschieden, sind wir dankbar für die Zeit, die wir mit unseren fantastischen Darstellern, der Crew, den VFX-Teams, den Redakteuren, den Musikgenies und den Autoren hatten. Seit dem Tag, an dem diese Serie zum ersten Mal diskutiert wurde, ging es um Familie. Und das ist es, was wir geschaffen haben - vor und hinter den Kulissen", so die ausführenden Produzenten und Co-Showrunner Todd Helbing und Brent Fletcher. "Wir möchten unseren Partnern bei Berlanti Productions, DC, WB und The CW für ihre endlose Unterstützung und ihren Enthusiasmus während dieser Reise danken... und ein ganz besonderes Dankeschön an alle Fans, die eingeschaltet haben. Wir sind begeistert von dem, was wir in unserer letzten Staffel auf Lager haben, und können es kaum erwarten, zu sehen, wie Superman, Lois und all unsere Helden der größten Bedrohung in der Geschichte der Serie entgegentreten - Lex Luthor."