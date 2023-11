Kabel Eins findet Comeback-Termin für «Zwischen Meer und Maloche»

TV-News

Auf dem Sendeplatz am Sonntagvorabend stehen sechs deutsche Paare im Mittelpunkt, die dort arbeiten, wo andere Urlaub machen.

Im Sommer 2016 sendete Kabel Eins am Sonntagabend zur besten Sendezeit ein artverwandtes Format, das deutsche Fernsehzuschauer vor allem von der VOX-Sendung «Goodbye Deutschland» kennen. Auswanderer erzählten in einer mehrteiligen Doku-Soap über ihren Arbeitsalltag an Orten, wo andere für gewöhnlich Urlaub machen. Nach vier Ausgaben war allerdings Schluss und Kabel Eins setzteaufgrund schwacher Quoten nicht fort. Etwas mehr als vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe im Durchschnitt waren nicht genug.Im Sommer hatte Senderchef Marc Rasmus das Comeback der Sendung im Herbstprogramm angekündigt. Bei den Screenforce Days hieß es, dass das Format Mitte September zurückkehren solle. Daraus wurde bekanntlich nichts, doch nun steht ein neuer Termin fest: Los geht «Zwischen Meer und Maloche» am 19. November, eingeplant ist die Reihe am Sonntagvorabend um 18:10 Uhr und folgt damit auf «Nuhr Bares ist Wahres», das am kommenden Sonntag, 5. November, debütiert.In «Zwischen Meer und Maloche» werden sechs deutsche Paare bei ihren Job-Herausforderungen im Ausland begleitet. In der ersten Folge wollen Anke und Lars mit Jeep-Touren die Nummer 1 auf Ibiza werden, doch seit zwei Jahren bleibt der Erfolg aus. Mit der neuen Saison müssen die beiden das Ruder herumreißen. Auf Gran Canaria muss Rüdiger dringend neues Personal finden, sonst drohen seinem Restaurant Umsatzeinbußen. In den USA hat Dieter samt Familie sein Glück im Auto-Business gefunden. Wären da nicht die ständigen Pannen, der Stau in L.A. und die steigende Gewalt.