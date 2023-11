Bayern Münchens Pokal-Aus lockt zahlreiche Zuschauer

Quotennews

Damit übertraf man die Partie am Vortag deutlich. Allerdings war kein Vorbeikommen an «Marie Brand» im ZDF, obwohl hier eine Wiederholung gezeigt wurde.



In der zweiten Runde des DFB-Pokals ging es gestern weiter mit der Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern München, welche im Ersten übertragen wurde. Es ist 30 Jahre her, dass sich die beiden Mannschaften zuletzt in einem Pflichtspiel gegenüberstanden. Damals endete dies mit einem 6:0-Sieg für die Münchner. Diesmal warf der Drittligist den Favoriten jedoch mit 2:1 aus dem Pokal.Der Vorbericht live aus Saarbrücken lief ab 20.15 Uhr, unter anderem mit Bastian Schweinsteiger als Experten. Hier schalteten bereits 4,80 Millionen Zuschauer ein, was zu starken 20,0 Prozent Marktanteil führte. 23,2 Prozent wurden bei den 1,24 Millionen Jüngeren gemessen. Mit dem Anstoß erhöhte sich die Reichweite auf 5,61 Millionen Menschen, was herausragende 21,4 Prozent zur Folge hatte. Die 1,55 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei ausgezeichneten 25,6 Prozent. Das ZDF hatte man Tag zuvor mit dem Spiel Kaiserslautern gegen Köln 4,20 Millionen Interessenten zum Einschalten überzeugt. Auch das jüngere Publikum war mit 0,82 Millionen Menschen deutlich kleiner geblieben.Gestern setzte das ZDF zur Primetime nun auf die Wiederholung des Krimis. Tatsächlich schob man sich mit der Übertragung nochmal ein deutliches Stück vor das Fußballspiel, den 6,59 Millionen Neugierige schalteten ein und sicherten sich so den Tagessieg. Dies spiegelte sich in starken 23,2 Prozent wider. Die 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen jedoch nicht gegen die Konkurrenz im Ersten an und landeten so bei soliden 7,1 Prozent.