«Joko & Klaas gegen ProSieben» fährt nächsten Minusrekord ein

Quotennews

Im Anschluss holte der Doppelpack von «Late Night Berlin» und «TV total» verhältnismäßig enttäuschende Werte.

So einfach. So schade. Sieg für uns. Versuchen wir es am Dienstag einfach nochmal, @jokoundklaas. #JKvsP7 — ProSieben (@ProSieben) October 31, 2023

170 Minuten dauerte die am Dienstag ausgestrahlte Fernsehsendung, die vor ein paar Wochen in den Bavaria Studios in Grünwald aufgezeichnet wurde. In dieser Woche traten unter anderem Jasmin Wagner, Domiziana und Ski Aggu gegen Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an. ProSieben gewann das Duell, zur Strafe müssen die Joko & Klaas Einspieler für ihre Show drehen.Das mehrstündige Duell brachte es auf nur noch auf 1,06 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte sich einen Marktanteil von 4,5 Prozent. Der letzte Tiefstwert von 1,11 Millionen Zuschauern wurde im September 2020 eingefahren. Bei den Umworbenen standen dieses Mal 0,63 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil wurde auf gute 13,0 Prozent beziffert. Vor acht Tagen erreichte die Spielshow mit 0,71 Millionen Umworbenen einen neuen Tiefstwert, der schon wieder unterboten wurde.Ab 23.10 Uhr ging Klaas Heufer-Umlauf mitauf Sendung. Der bunte Mix aus Talk und Einspielfilmen interessierte 0,32 Millionen Zuschauer und brachte es auf einen Marktanteil von schache 2,4 Prozent. Bei den jungen Menschen sicherte sich die rote Sieben 0,25 Millionen und verbuchte nur mittelmäßige 8,3 Prozent. Schließlich lief nach Mitternacht die-Folge vom Mittwoch, die noch einmal 0,16 Millionen Menschen sahen. In der Zielgruppe fuhr man unterdurchschnittliche 6,8 Prozent Marktanteil ein.