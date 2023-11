4,20 Millionen Zuschauer verfolgten den DFB-Pokal

Quotennews

Das ZDF hatte mit 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Köln eine spannende Partie im Programm.

Das bunte Abendprogramm des ZDF begann um 19.25 Uhr mit einer neuen-Folge, die von Ariane Homayounfar und Joachim Braner verfasst und von Daniel Dreschsel-Grau verfilmt wurde. 3,90 Millionen Menschen sahen „Aus liebe zur Natur“, die auf 16,1 Prozent Marktanteil kam. Die Geschichte um einen toten Bankberater lockte aber nur 0,25 Millionen junge Menschen an, der Marktanteil belief sich auf maue 5,7 Prozent.Das Zweite Deutsche Fernsehen setzte zur Primetime auf den DFB-Pokal mit der Zweitrunden-Partie 1. FC Kaiserslautern gegen den 1 .FC Köln (3:2), die vor mehreren Tausend Fans am Betzenberg spielten. Die Partie wurde von Oliver Schmidt und Hanno Balitsch kommentiert und brachte dem Sender 4,70 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu 17,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum erreichte die Begegnungen 0,82 Millionen Zuschauer und einen dazugehörigen Marktanteil von 15,7 Prozent.Die von Christian Sievers um 21.30 Uhr moderierten Nachrichtenmachten mit der Kurzausgabe ihrem Namen keine Ehre. Nur knapp zehn Minuten hatte die Nachrichten-Redaktion Zeit, um die News zu senden. Immerhin waren 3,26 Millionen Zuschauer dabei, die für 12,7 Prozent sorgten. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,68 Millionen ein, das bedeutete einen Marktanteil von 12,3 Prozent. Die Nachberichterstattung, die unter anderem mit Kathrin Müller-Hohenstein besetzt war, fesselten bis zu 3,22 Millionen Zuschauer. So erreichte Wolfsburg - Leizpig 3,37 Millionen, St. Pauli - Schalke 3,71 und Homburg - Fürth 3,07 Millionen Zuschauer. Die Zusammenfassung der Frauen mit Island und Deutschland sahen um 23.35 Uhr 3,22 Millionen. Bielefeld - Hamburg hatte um 23.50 Uhr noch 3,13 Millionen Zuschauer, angesichts der Uhrzeit durfte man sich beim jungen Publikum über 22,4 Prozent freuen.Auch am Reformationstag, der im Produktionsort Hamburg gefeiert wurde, machte Markus Lanz mit seiner gleichnamigen Talkshow nicht frei. 1,31 Millionen Menschen sahen das Gespräch mit FDP-Vize Johannes Vogel, Publizist Michael Wolffsohn und Iran-Experten Gilda Sahebi, das 16,5 Prozent Marktanteil brachte. Unter den jungen Zuschauern waren 0,21 Millionen, sodass man auf 11,3 Prozent Marktanteil kam.