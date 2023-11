Die Preisfrage: Hat «Das Sommerhaus der Stars» Ermüdungserscheinungen?

Quotennews

Walentina Doronina und ihr Can sowie Gigi Birofio sind aus der Sendung geflogen. Nun müssen die anderen Geschichten punkten.

Rund 1,7 Millionen Menschen verfolgten in den vergangenen Wochen die Fernsehshow, in der Claudia Obert und ihr Freund Max Suhr lediglich vier Folgen zu sehen waren. In der sechsten Folge wurde erst der handgreifliche Gigi herausgeworfen, dann musste auch Walentina wegen Mobbing-Vorwürfen das Haus verlassen.Am Dienstagabend sind Serkan Yavus und seine Frau Samira («Bachelor»-Franchise») eingezogen, am Mittwoch folgt noch ein «Princess Charming»-Paar. Können die neuen Bewohner für genügend Action sorgen, damit die Zuschauer nicht gelangweilt sind? Am Dienstag schalteten nur noch 1,49 Millionen Zuschauer ein, das bedeutete einen Marktanteil von 5,8 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,56 Millionen dabei, sodass auf 10,4 Prozent Marktanteil kam. Fairerweiser muss aber gesagt sein, dass sonst kein Fußball im Gegenprogramm lief.Auf dem 22.15-Uhr-Slot informierte RTL seine Zuschauer über die aktuellen News,sicherte sich 0,95 Millionen und 4,5 Prozent bei allen. Unter den jungen Zuschauern waren 0,37 Millionen, die 7,8 Prozent Marktanteil mitbrachten. Schließlich wurden die Zuschauer mit 85 Minutenversorgt, das Magazin informierte 0,66 Millionen Zuschauer und brachte RTL 4,3 Prozent. Mit 0,21 Millionen Zuschauern fuhr man 6,1 Prozent Marktanteil ein. Daswar für 0,67 Millionen Zuschauer interessant. Bei den Werberelevanten wurden 10,3 Prozent erzielt.