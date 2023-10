«Mensch Retter» kehrt auf alten Sendeplatz zurück

TV-News

RTLZWEI hat zwei neue Folgen des Blaulicht-Formats angekündigt, die Ende November am Mittwochabend gesendet werden.

Der Grünwalder Privatsender RTLZWEI hat zwei neu Ausgaben seines Blaulicht-Formatsangekündigt, die ab dem 22. November immer mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen sein werden. Damit kehrt die Sendung auf den alten Sendeplatz zurück, auf dem sie im Oktober 2021 debütiert hatte. Zuletzt liefen im Frühjahr dieses Jahres acht neue Folgen immer am Dienstagabend. Das Format wird von Spiegel TV produziert.In den neuen Ausgaben stehen Rettungsteams aus Frankfurt am Main, Hanau, Berlin und Essen im Mittelpunkt, die über Wochen hinweg einen Einblick in die tägliche Arbeit geben. Unter anderem werden Notfallsanitäter Chris Grüne und seine Kollegen zu einer hochschwangeren Frau gerufen. Die werdende Mutter muss unverzüglich ins Krankenhaus gebracht werden. Allerdings gestaltet sich der Transport durch das zu enge Treppenhaus als Herausforderung. In Frankfurt sind die Kollegen Melli Kaiser und Konstantin Kuhn weiterhin im Einsatz, diesmal zur Unterstützung der Polizei. Die Grenzen zwischen Verbrechensbekämpfung und medizinischer Hilfe verschwimmen, als ein vermeintlicher Ladendieb über starke Bauchschmerzen klagt und unerwartet im Rettungswagen landet.Außerdem geht es in die Notaufnahme im Klinikum Hanau, wo die erfahrenen Oberärztin Ann-Christine Mihai das Team verstärkt. Die Notaufnahme des Sana-Klinikums in Berlin-Lichtenberg öffnet ebenfalls ihre Türen und das Publikum lernt Schwester Nadine Weigelt kennen, eine erfahrene Pflegekraft mit Herz, Berliner Mundart und 28 Jahren Berufserfahrung. Derweil gehören auch auf der Feuerwache 1 in Essen Druck und Anspannung zum Alltag. Bei einem neuen Einsatz werden die Feuerwehrmänner und -frauen zu einem rätselhaften Brand gerufen, der Detektivarbeit erfordert, um den Brandherd ausfindig zu machen.