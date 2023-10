Die besten Halloween-Filme der letzten 100 Jahre

Hintergrund

Die Filmgeschichte hat zahlreiche Horror- und Thriller-Meisterwerke hervorgebracht. Auch Familienfilme fanden in den vergangenen 100 Jahren großen Anklang beim Publikum. Doch welcher Halloween-Film ist der beste?

Besten Halloween-Filme jedes Jahrzehnts 1920er: «The Phantom Carriage» (1921) 90%

1930er: «Frankenstein» (1931) & «King Kong» (1933) & «The Bride of Frankenstein» (1935) 88%

1940er: «The Wolf Man» (1941) 81%

1950er: «The Twilight Zone» (1959) 89%

1960er: «Psycho» (1960) 92%

1970er: «Jaws» (1975) & «Young Frankenstein» (1974) 89%

1980er: «Ghostbusters» (1984) 88%

1990er: «The Nightmare Before Christmas» (1993) 88%

2000er: «Pan's Labyrinth» (2006) 89%

2010er: «What We Do in the Shadows» (2019) 92%

2020er: «The Invisible Man» (2020) 84% PsychicWorld

Ausgerechnet ein deutsches Supermodel sorgt in den USA zu Halloween wohl für die meisten Schlagzeilen in der Nacht der lebenden Toten. Heidi Klum veranstaltet jedes Jahr eine Kostüm-Party und wirft sich in Schale. Hierzulande ist das Gruselfest teilweise zwar noch etwas verpönter, wird aber von Jahr zu Jahr beliebter. Wer an Verkleidungen denkt, landet aber noch beim Karneval im Frühjahr. In den USA zeigt sich die Beliebtheit des Festes allein schon an Google-Suchanfragen. Laut dem IT-Unternehmen stiegen im Oktober 2022 allein die Suchanfragen nach „Guten Halloween-Filme“ um 5.000 Prozent.Das Portal „PschicWorld“ hat deshalb die besten Halloween-Filme aus den letzten 100 Jahren gesammelt. Es wurde eine Ausgangsliste von über 200 zeitlosen besten Halloween-Filmen von 1920 bis 2022 erstellt und sie basierend auf der Publikumsbeliebtheit mithilfe von Daten von „IMDb“ und „Rotten Tomatoes“ bewertet, um die gruseligsten Halloween-Filme zu finden. Berücksichtig wurden aber nur jene Filme, für die auf beiden Plattformen eine Bewertung vorlag.Bei der Auflistung fällt auf das vor allem eine Dekade negativ heraussticht, in der das Niveau der Horror-Filme niedriger war als in den anderen. Der am besten bewertete Halloween-Film der 1940er-Jahre warvon Regisseur George Waggner aus dem Jahr 1941. Vermutlich dürften die Menschen damals mit genug Horror im echten Leben konfrontiert gewesen sein, als dass sie noch fiktionalen Horror nötig hatten. «The Wolf Man» kommt auf eine durchschnittliche Bewertung von 81 Prozent und liegt damit gleichauf mit «Der Unsichtbare» aus dem Jahr 2020. Der Leigh-Wannell-Film mit Elisabeth Moss in der Hauptrolle ist in der Aufzählung der beste Film der 2020er-Jahre.Die besten Jahrzehnte für Horrorliebhaber waren die 1960er und die 2010er, wobei beide Jahrzehnte Filme mit einem beeindruckenden Durchschnittsbewertung von jeweils 92 Prozent beherbergten. Alfred Hitchcocksführt die Liste in den 1960ern an, während im vergangenen Jahrzehntals erfolgreichster Titel geführt wird. Es sind gleichzeitig die bestbewerteten Titel der letzten 100 Jahre. Die Zehner-Jahre des 21. Jahrhunderts sind in der Auflistung der besten Filme gleich doppelt auf dem Treppchen vertreten, denn auch «Parasite» ist mit 91 Prozent sehr gut bewertet. Der Film, der 2019 veröffentlicht wurde, räumte bekanntlich bei den Oscars ab und ist mehr als nur ein Halloween-Film.Für die ganze Familie ist auch der drittplatzierte Halloween-Film(«It's the Great Pumpkin, Charlie Brown»). Der Zeichentrick-Film stammt aus dem Jahr 1966 und ist mit 90 Prozent bewertet. Damit liegt er gleich auf mit dem 1921-Streifen(«The Phantom Carriage») von Victor Sjöström. Nicht zu verachten waren auch die 1970er-Jahre, als 1974 Mel Brooks Horrorkomödieund ein Jahr später Steven Spielbergsin die Kinos kam. Beide Filme sind mit 89 Prozent bewertet.Die Auswahl an Halloween-Kostümen ist riesig, das beweist Heidi Klum Jahr für Jahr. Doch auch die Filmgeschichte hat zahlreiche Meisterwerke unterschiedlichster Stilrichtungen hervorgebracht. Halloween-Fans können auf einen großen Bestand zurückgreifen, der in den kommenden Jahren und Jahrzehnten sicherlich nicht kleiner wird.