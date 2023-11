Paramount+ trennt sich von «Joe Pickett»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie ist nach zwei Staffeln schon wieder Geschichte.

Wie das amerikanische Branchenblatt „Variety“ berichtet, hat Paramount+ die Serieabgesetzt. Die Serie wurde zunächst für Spectrum in Auftrag gegeben, hinter dem Projekt steht Charter Communications. Paramount+ übernahm die Produktion einer zweiten Staffel, nachdem die Eigenproduktion nicht erfolgreich war.«Joe Pickett» handelt von einem Wildhüter in Wyoming. Die Serie basiert auf den Joe Pickett Romanen von C.J. Box. In Staffel 2 ermittelte er in einer Reihe von grausamen Morden, Jagdgegnern und vielem mehr. Die Serie wurde von John Erick Dowdle und Drew Dowdle entwickelt. Sie fungieren auch als Regisseure, ausführende Produzenten und Showrunner. Ausführende Produzenten bei Red Wagon Entertainment waren Doug Wick und Lucy Fisher. Box war ebenfalls als ausführender Produzent tätig. Paramount Television Studios produzierte.„Letztlich ist «Joe Pickett» eine Kleinstadtgeschichte, die ab und zu, insbesondere was die zweite Staffel betrifft, höher hinauswill als sie es sollte“, analysierte Marc Schneider für Quotenmeter . „Der Protagonist stellt allerdings eine gelungene Abwechslung zum stetig gleichen Heldentypus dar. «Joe Pickett» mag das Rad nicht neu erfinden und ist zum Teil klischeebeladen, entpuppt sich aber im Bereich der Neo-Western als recht sehenswerter Provinzkrimi.“