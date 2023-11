ProSieben verschiebt «The Masked Singer»

TV-News

Die zweite Folge hätte gegen «Wetten, dass..?» antreten müssen. «Wer stiehlt mir die Show» pausiert eine Woche - oder auch nicht?

Eine Überraschung nach der anderen. Einmalig und ausnahmsweise. Die zweite Ausgabe von #TheMaskedSinger läuft am Sonntag, 26. November, live ab 20:15 Uhr. So können auch unsere Masken-Stars gebührend Abschied nehmen von Moderator-Legende Thomas Gottschalk. pic.twitter.com/cPlslyQdH5 — ProSieben (@ProSieben) November 1, 2023

Das große #TheMaskedSinger-Rätsel geht in die Verlängerung. In der #ProSiebenAftershow spricht der demaskierte Star erstmalig über seine Zeit hinter der Maske, während das Team weiter rätselt. Live nach #TheMaskedSinger ab Samstag, 18. November, auf ProSieben und Joyn. — ProSieben (@ProSieben) November 1, 2023

Hätte ProSieben im Herbst nicht fünfmal auf Clip-Shows und die Wiederholung von «Die besten TV-Streiche» am Samstag gesetzt, dann würde ProSieben nichtverschieben müssen. Die Programmplaner des Senders haben entschieden, die Maskenshow nicht gegen die vorerst letzte Ausgabe vonlaufen zu lassen.Die gravierende Programmänderung wird auch nicht per Pressemitteilung bekannt gegeben, sondern lediglich über Twitter/X angekündigt. Die zweite Show mit Matthias Opdenhövel verschiebt sich demnach von Samstag, 25. November, auf Sonntag, 26. November 2023. "Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen, sondern mit ihm verbringen möchten", teilte Moderator Matthias Opdenhövel dem Mediendienst DWDL ergänzend mit. "Diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht verweigern." Nach den spärlichen Informationen von ProSieben muss man davon ausgehen, dass «Wer stiehlt mir die Show» eine Woche Pause macht. Das Team um Kommunikationschef Christoph Körfer ist allerdings nicht dafür bekannt, mehr Informationen als nötig zu veröffentlichen.Wie es mit «red» im Detail weitergeht, hat ProSieben noch nicht verraten. Geplant war zumindest, einzelne Specials im Anschluss an Sendungen zu produzieren. Da sich die Inhalte von «red spezial» aber letztlich auch als Aftershow von «The Masked Singer» vermarkten lassen, wird dies nun geschehen. Ob die Aftershow am Sonntag, den 25. November ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.Im Podcast «Supernasen» kündigte Thomas Gottschalk Hollywood-Schauspieler John Malkovich, Comedian Michael „Bully“ Herbig, Schauspieler Christoph Maria Herbst, Schauspielerin Veronica Ferres mit ihrer Tochter Lilly Krug, Tennisspieler Alexander Zverev, Fußballerin Alexandra Popp und Fußballerin Giulia Gwinnett an. Fußballerin Giulia Gwinn als Wettpaten. Vielleicht steckt ja auch einer der Gäste unter einer ProSieben-Maske?