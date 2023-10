7,7 Millionen sehen «Bodies»

International

Der Spielfilm «Old Dads» erreichte in der vergangenen Woche wieder die Top-Position.

Bill Burrs Regiedebüt, die Komödie, führte die zweite Woche in Folge die Liste der englischen Filme mit 16,3 Millionen Aufrufen an und brachte es damit in nur zehn Tagen auf insgesamt 29,6 Millionen Aufrufe. Die Fans waren vonbegeistert und schickten den neuen Film mit Emily Blunt und Chris Evans in den Hauptrollen mit 14,1 Millionen Aufrufen in seiner ersten Woche auf den zweiten Platz. Der Filmmit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle belegte mit 13,1 Millionen Aufrufen den dritten Platz. In seiner fünften Woche auf der Liste belegtmit Benicio Del Toro in der Hauptrolle mit 3,5 Millionen Besuchern den siebten Platz.Die genretypischeaus Großbritannien hat sich mit 7,7 Millionen Zuschauern an die Spitze der englischen TV-Liste gesetzt. Ihr Debüt auf der Liste gaben die True-Crime-Dokumentationmit 7,3 Millionen Zuschauern auf dem zweiten Platz und die naturkundliche Dokumentationmit Morgan Freeman auf dem dritten Platz mit 5,5 Millionen Zuschauern. Der Rest der Liste wird von wiederkehrenden Favoriten dominiert. Mike Flanagans Horrorseriebelegte in ihrer dritten Woche den vierten Platz (4,2 Millionen Aufrufe), die limitierte Doku-Serieerreichte in ihrer vierten Woche den fünften Platz (4,0 Millionen Aufrufe) und Staffel 4 von(UK) kam in ihrer sechsten Woche auf den achten Platz (1,7 Millionen Aufrufe).Der Unterricht hat offiziell wieder begonnen, und die siebte Staffel der Highschool-Dramaseriesteht mit 5,3 Millionen Zuschauern an der Spitze der nicht-englischen TV-Liste. In der vierten Woche in Folge konnten sich alle drei Teile der Krimiserie(Frankreich) einen Platz auf der Liste sichern: Teil 3 belegte mit 4,7 Millionen Zuschauern den zweiten Platz, während Teil 1 und 2 mit jeweils 2 Millionen Zuschauern den sechsten bzw. siebten Platz belegten.