Annehmbare Resultate für das Filmprogramm bei ProSieben und Kabel Eins

Quotennews

Mit großer Konkurrenz im Ersten und im ZDF sowie den Shows bei RTL und in Sat.1 blieben nicht mehr allzu viele Zuschauer übrig, die zu den restlichen privaten Sendern fanden.



ProSieben verzichtete gestern auf eine neue Folge von «TV total» und nahm stattdessen den Actionfilm «Captain Marvel» ► ins Programm. Mit 1,00 Millionen Fernsehenden kam hier auch eine hohe Quote von 3,8 Prozent zustande. Die 0,43 Millionen Jüngeren kamen hingegen nicht über passable 7,0 Prozent Marktanteil hinaus. Die Free-TV-Premiere des Abenteuerfilmserhöhte bei einem Publikum von 0,52 Millionen Menschen schließlich auf starke 4,4 Prozent. Bei den 0,15 Millionen Umworbenen standen hingegen nur noch mäßige 5,7 Prozent auf dem Papier.Kabel Eins versuchte mitdagegenzuhalten. Die 0,91 Millionen Interessenten landeten zumindest noch bei überdurchschnittlichen 3,3 Prozent. Bei den 0,27 Millionen Werberelevanten wurde eine gute Quote von 4,4 Prozent verbucht.folgte mit 0,46 Millionen Neugierigen und steigerte sich so auf einen hohen Marktanteil von 3,6 Prozent. Die 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen hingegen auf passable 3,4 Prozent zurück.Wie schon in den Wochen zuvor setzte VOX auf die Dokureihe. Nach zuletzt 1,07 Millionen Zuschauern schalteten gestern allerdings nur 0,98 Millionen ein. Das Resultat war eine akzeptable Quote von 3,5 Prozent, was den bisherigen Tiefstwert bedeutete. Die jüngere Zuschauerzahl stagnierte bei 0,41 Millionen. Dennoch fiel man hier unter den Senderschnitt auf solide 6,5 Prozent zurück.