«Das 1% Quiz» kehrt auf neuem Sendeplatz zurück

TV-News

Statt am Mittwoch- sucht Jörg Pilawa ab Ende November immer am Donnerstagabend nach cleveren Deutschen.

Sat.1 hat eine neue Staffel seines Frühjahrshitsangekündigt, die am 23. November um 20:15 Uhr startet. Damit verändert der Bällchensender den Sendeplatz der von Jörg Pilawa moderierten Show, die im März und April immer mittwochs teils sagenhafte Werte einfuhr. Pilawa geht ab Ende November immer donnerstags auf Sendung. Mittwochs bleibt «The Taste» gesetzt.Die erste Staffel umfasste sechs Folgen, sollte dies auch in der zweiten Runde der Fall sein, würde das Finale am 28. Dezember zu sehen sein. Die Frühjahrsausgaben sorgten im Durchschnitt für 1,67 Millionen Zuschauer, die einen Marktanteil von 6,4 Prozent brachten. Bei den jungen Menschen verzeichnete die deutsche Adaption des britischen Originals «The 1% Club» von ITV 0,55 Millionen Zuschauer und brachte dem Fernsehsender Sat.1 einen durchschnittlichen Marktanteil von 9,1 Prozent. Teilweise waren auch zweistellige Marktanteile bei den Umworbenen drin.Dass sich Sendeplatzwechsel in der jüngeren Vergangenheit für Sat.1 nicht zwangsläufig auszahlten, hatten die Formate «Paar Love» (ehemals «Paar Wars»), «Mein Mann kann» und «99 – Eine:r schlägt sie alle!» gezeigt. Jörg Pilawa hat bereits Erfahrung im Sendeplatz Wechseln, denn in diesem Sommer rutschte die Quizsendung «Zurück in die Schule» vom Mittwoch auf den Freitag, was zwar keine nennenswerten Quotenveränderungen mit sich brachte, aber die Reichweite deutlich drückte.Am Spielprinzip von «Das 1% Quiz» ändert sich indes nichts. Es geht um die Frage, wie clever die 100 Kandidaten im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands sind. Um das zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Die Kandidaten werden dann mit verschiedenen Denk- und Logikaufgaben konfrontiert. Wer es schafft, die letzte Frage richtig zu beantworten, die nur ein Prozent der Bevölkerung beantworten konnte, sahnt 100.000 Euro ab. Bei mehreren Gewinnern wird das Preisgeld geteilt.