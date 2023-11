HGTV kürt wieder das «Haus des Jahres»

TV-News

Set-Designer Guido Heinz Frinken bekommt in der neuen Staffel Unterstützung von Bruce Darnell und Tine Wittler.

Home & Garden TV wird ab dem 11. Dezember immer montags um 20:15 Uhr eine neue Staffel vonausstrahlen. Das Format mit Guido Heinz Frinken geht damit in seine dritte Runde. Die ersten beiden Folgen sind vor Weihnachten zu sehen, die Folgen drei bis acht werden ab dem 8. Januar gesendet. Unterstützung erhält der moderierende Set-Designer in diesem Jahr von Bruce Darnell, der gleich in zwei Einzelfolgen sowie in der großen Finalsendung zu sehen ist. „Ich freue mich einfach bei der neuen Staffel Haus des Jahres dabei zu sein. Design und Einrichtung – das liegt mir einfach und ist in meiner DNA”, so Darnell, der inzwischen als Interior Designer eine eigene Firma gegründet hat. Für Darnell kommt es vor allem auf eine „positive Energie“ bei einem Haus an. „Damit meine ich einen Platz, den man betritt und sagt: Ich fühle mich hier geborgen und wohl. Das ist entscheidend. Ich bin gespannt auf die Häuser.“Weitere Gastjuroren sind die frühere RTL-Moderatorin Tine Wittler und Natascha Ochsenknecht, die bereits im vergangenen Jahr Teil der Sendung war. Darüber hinaus bewerten DIY- und Einrichtungsexpertin Jelena Weber, Makeover- und DIY-Youtuberin Coco, Influencerin und Fotografin Sarah von Heugel und Interior Consultant und Designer Tim Labenda in den weiteren Folgen die Objekte an der Seite von Guido Heinz Frinken.In insgesamt 8 Einzelepisoden ist Frinken zusammen mit seinen Gastjuroren in verschiedenen Regionen Deutschlands unterwegs. In jeder Folge besucht die Expertenjury drei komplett unterschiedliche Häuser und nimmt die Architektur und die Einrichtung genau unter die Lupe. Bei der anschließenden Bewertung zeigt sich dann, welche Besonderheiten und Details die Jury überzeugt haben und welche nicht. In der großen Finalsendung kürt Gastgeber Frinken zusammen mit Wittler und Darnell schlussendlich das Sieger-Objekt und verleiht dem schönsten Haus den Titel «Haus des Jahres». Die Sendung wird von der Good Times produziert.„Ob klein oder groß, traditionell oder modern, clean oder verspielt – wir haben wieder einzigartige Objekte in ganz Deutschland besucht, um das Haus des Jahres 2023 zu küren”, freut sich Moderator Guido Heinz Frinken auf die neue Staffel. „Neben einer tollen Architektur und einer stimmigen Inneneinrichtung, muss für mich der Wohlfühlfaktor und Charakter eines Hauses überzeugen. Besonders freue ich mich auf meine bezaubernden Gastjuroren, die mit mir auf Entdeckungstour gehen und ihre ganz persönliche Sichtweise und Expertise in die Beurteilung einbringen.“