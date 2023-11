Hulu: Disney zahlt Comcast aus

Wirtschaft

NBCUniversal bekommt für seine 33 Prozent 8,61 Milliarden US-Dollar.

Disney gab heute bekannt, dass das Unternehmen den 33-prozentigen Anteil von NBC Universal (NBCU) an Hulu, LLC, von Comcast Corp. erwerben wird, nachdem Comcast am 1. November sein Recht im Rahmen der Put/Call-Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen ausgeübt hat. Der Erwerb des Comcast-Anteils an Hulu zum Marktwert wird Disneys Streaming-Ziele fördern.Gemäß den Bedingungen der Put/Call-Vereinbarung wird Disney voraussichtlich bis zum 1. Dezember rund 8,61 Mrd. USD an NBCU zahlen. Dies entspricht dem Anteil von NBCU am garantierten Mindestwert von 27,5 Mrd. US-Dollar für Hulu, der bei Abschluss der Vereinbarung zwischen den Unternehmen im Jahr 2019 festgelegt wurde, abzüglich der erwarteten ausstehenden Kapitalabrufe, die NBCU an Disney zahlen muss.Gemäß dem von Disney und Comcast vereinbarten Bewertungsverfahren wird der Marktwert des Eigenkapitals von Hulu zum 30. September 2023 ermittelt. Sollte dieser Wert höher als der garantierte Mindestwert sein, wird Disney seinen Anteil an der Differenz zwischen dem Marktwert des Eigenkapitals und dem garantierten Mindestwert an NBCU zahlen. Der Zeitpunkt des Bewertungsprozesses ist ungewiss, wir gehen jedoch davon aus, dass er im Laufe des Kalenderjahres 2024 abgeschlossen sein wird.