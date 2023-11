«Mario Barth deckt auf!» kehrt zurück

TV-News

Ende November zeigt RTL am Wochenende zahlreiche Weihnachtsfilme, darunter auch drei Free-TV-Premieren.

Nachdem RTL im vergangenen Jahr zehn neue Folgen vonin der Primetime am Mittwochabend ausstrahlte, hielt sich der Kölner Sendung mit der Verwendung des Berliner Comedians in diesem Jahr bislang stark zurück. Im Frühjahr zeigte man drei Folgen, ehe im September die «Deutsche Meisterschaft der Steuergeldverschwendung», eine Art «Mario Barth deckt auf!»-Spezial, folgte. Zuletzt war Barth in seiner Kerndisziplin als Stand-up-Komiker in drei verschiedenen Comedy-Specials am Samstagabend zu sehen.Am 29. November verspricht RTL aber Nachschub des Comedians in Form von drei neuen «Mario Barth deckt auf!»-Folgen, die immer mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen sein werden. Die erste Folge steht unter dem Motto „Ales für unsere Kinder“, denn immer mehr Kinder sollen unter staatlichen Dreistigkeiten und Versäumnissen zu leiden haben. In dieser Spezial-Ausgabe zeigen Mario und seine prominenten Unterstützer – mit dabei sind Ilka Bessin, Martin Klempno, Christopher Posch und Mareile Höppner – die schlimmsten Fälle, in denen Städte, Kommunen und Länder ihre Kinder im Stich lassen.Vorwiegend an Kinder ist ab Ende November das Tagesprogramm am Wochenende gerichtet. Am 25. und 26. November strahlt RTL zahlreiche Weihnachtsfilme aus. Am Samstagmorgen geht es mit(6:20 Uhr) los, danach folgen(8:05 Uhr), die Free-TV-Premiere von(9:45 Uhr),(11:30 Uhr) sowie(13:15 Uhr) und(15:05 Uhr).Am Sonntag beginnt das Familienfilm-Programm bereits um 5:15 Uhr mit der Wiederholung von [[Meine zauberhaften Weihnachtsschuhe>>. Um 6:55 Uhr geht es mitweiter, ehe RTL um 8:40 Uhr und 10:20 Uhr die Free-TV-Premieren vonundsendet. Bis 17:45 Uhr sind(12:10 Uhr),(13:55 Uhr) und(15:40 Uhr) zu sehen.