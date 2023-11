«The Jinx» geht weiter

US-Fernsehen

Die Reportage-Reihe zeigt weitere acht Jahre der Ermittlungen.

Für das kommende Jahr hat HBO die Dokumentarserieangekündigt. Die sechsteilige Reihe ist eine Fortsetzung der gleichnamigen Serie aus dem Jahr 2015. Die Serie untersucht die Verbrechen von Robert Durst. Die neue Serie wird derzeit von Andrew Jarecki produziert.Die ursprüngliche Serie endete mit Dursts schockierendem Geständnis über ein Mikrofon: "Natürlich habe ich sie alle getötet", nachdem die Filmemacher Beweise für seine Verbrechen aufgedeckt hatten. Durst wurde daraufhin in einer Hotellobby in New Orleans verhaftet. Seitdem hat das Team von «The Jinx» weiter recherchiert und weiteres verstecktes Material, Anrufe Dursts aus dem Gefängnis und neue Interviews gefunden.Robert Durst ist der Sohn des wohlhabenden New Yorker Immobilienmagnaten Seymour Durst. Er wurde im Jahr 2000 wegen Mordes ersten Grades an der Journalistin und Drehbuchautorin Susan Berman zu lebenslanger Haft verurteilt. Durst starb im Januar 2022 im Gefängnis an Corona.