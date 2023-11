ProSieben zeigt nächstes Joyn-Format im Spätprogramm

TV-News

Nach «Calvin am Goldstrand» kommt auch «Good Luck Guys» ins Free-TV.

Joyn spielt in den Programmplanungen der ProSiebenSat.1-Sender eine immer größere Rolle, denn neben der Verwertung beim Streamingdienst finden mehrere Formate inzwischen immer häufiger und schneller den Weg ins Free-TV. Am heutigen Abend, 2. November, debütiert beispielsweise das vor rund einem Monat gestartete Reality-Format «Calvin am Goldstrand» im Anschluss an «The Voice of Germany», «The Voice Rap» und «red.» um 0:40 Uhr. In den kommenden Wochen rutscht die Sendung immer weiter nach vorne, sodass am 16. November die letzten drei Folgen bereits um 22:30 Uhr beginnen.Diesen Sendeplatz übernimmt ab dem 23. November das nächste Joyn-Format, das erst in der kommenden Woche überhaupt erst Streamingpremiere feiert:. Während die Joyn-Fassung 20 Folgen umfasst, die ab dem 9. November wöchentlich in Doppelfolgen erscheinen, zeigt ProSieben insgesamt zehn Episoden, die ebenfalls im Doppelpack gesendet werden.«Good Luck Guys» basiert auf dem gleichnamigen französischen Reality-Format, bei dem die zwölf Trash-TV-Sternchen Aurelia Lamprecht, Dominik Brcic, Jade Übach, Juliano Fernandez, Kevin Schäfer, Melissa Heitmann, Michael Schüler, Michaela Barresi, Michelle Daniaux, Paco Herb, Yasin Mohamed und Zoe Saip in Thailand sich einem Experiment stellen. Sie tauschen ihr Luxusleben gegen eine ultimative Abenteuer-Erfahrung. In Zweierteams treten sie in Herausforderungen gegeneinander an, um Perlen zu gewinnen, die einzige Währung im Abenteuer-Camp. Die Perlen können die Teilnehmer im Strandladen eintauschen, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern.