Die Produktion der zweiten Staffel von «The Last of Us» beginnt 2024

US-Fernsehen

Auch die dritte Staffel von «The White Lotus» wird sich wohl deutlich verschieben.

HBO-Chef Casey Bloys kündigte die neue Staffel vonam Donnerstag auf einer Pressekonferenz in New York an. Der Chef des Pay-TV-Senders sagte, die Produktion habe sich wegen der Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler verzögert. Nach Informationen von „Variety“ soll die neue Staffel erst 2025 ausgestrahlt werden.Keine guten Nachrichten gibt es für, denn auch HBO rechnet nicht mit einer Premiere im kommenden Jahr. „«White Lotus» Staffel 3 wäre wahrscheinlich für 2024 im Gespräch gewesen, jetzt ist es 2025", sagte Bloys bei einer Presseveranstaltung. "«Willkommen in Derry» hatten wir für Halloween 2024 geplant. Jetzt ist es wahrscheinlich 2025." «Euphoria» ► und «House of the Dragon» kommen ebenfalls erst 2025.Details zu «Welcome to Derry» gibt es noch nicht. In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: «Willkommen in Derry» spielt in der Welt von Stephen Kings «Es» -Universum, basiert auf Kings «Es»-Roman und erweitert die Vision, die Filmemacher Andy Muschietti in den Spielfilmen «Es» ► und «Es - Kapitel zwei» entwickelt hat.