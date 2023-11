Starz sägt neue DuVernay-Serie ab

US-Fernsehen

Das neue Drama mit Joshua Jackson und Lauren Ridloff wird nicht weitergeführt.

Der Pay-TV-Sender Starz stellt die Produktion der noch unbetitelten Drama-Serie von Ava DuVernay mit Joshua Jackson und Lauren Ridloff ein. Nach Informationen des US-Branchendienstes „Variety“ hatten die Dreharbeiten im März dieses Jahres in Wilmington begonnen. Wegen des Autorenstreiks wurden die Dreharbeiten unterbrochen.Nun teilte Starz mit, die Serie doch nicht ausstrahlen zu wollen. Grund ist Produzentin Ava DuVernay, die ihren Vertrag mit Warner Bros. nicht verlängern will. Das Drama war auf drei Staffeln angelegt und sollte auch so abgesetzt werden.Das halbstündige Drama handelt von zwei gegensätzlichen Menschen, die sich ineinander verlieben und mit den Herausforderungen des Alltags zu kämpfen haben: Der eine ist ehrgeizig, der andere rastlos. Der eine ist bereit, sich zu binden, während der andere über die Vorzüge von Beziehungen debattiert. Der eine ist schwarz, der andere weiß. Der eine ist taub, der andere nicht. Obwohl sie sehr unterschiedlich sind, fühlen sie sich emotional und körperlich zueinander hingezogen, ungeachtet persönlicher Erwartungen und öffentlicher Annahmen. Ihre Anziehungskraft durchbricht leidenschaftlich die Vorstellungen von Rasse, Geschlecht, Klasse, körperlichen Fähigkeiten und normativer Kultur und erhebt sich zu einer wahren Liebe, die alle Unterschiede überwindet.