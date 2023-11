20 neue Folgen für «Futurama»

TV-News

Hulu hat zwei neue Staffeln in Auftrag gegeben.

Gute Nachrichten: Neben den noch ausstehenden zehn Episoden der ersten Bestellung hat Hulu nun zwei weitere Staffeln mit insgesamt 20 Episoden bestellt. Die Serie startete vor knapp 20 Jahren auf FOX und wurde wegen Football oft kurzfristig abgesetzt. Die Einschaltquoten sanken zunächst, weshalb die Serie nach fünf Staffeln eingestellt wurde.Schließlich waren die DVD-Verkäufe erfolgreich, so dass vier Filme produziert wurden. Anschließend konnte die Produktionsfirma 20th Century Television die Serie an Comedy Central verkaufen. Nach einigen Jahren sanken auch dort die Einschaltquoten, so dass es zehn Jahre lang keine neuen Folgen gab. Der Streamingdienst Hulu hat neue Folgen in Auftrag gegeben, die international bei Disney+ ausgewertet werden.In der offiziellen Beschreibung der neuen Staffel heißt es: "Nach einer kurzen zehnjährigen Pause ist «Futurama» triumphal aus der Kryo-Röhre gekrochen, mit der kompletten Originalbesetzung und mit ungebrochenem satirischen Witz. Die zehn brandneuen Episoden der elften Staffel haben für jeden Geschmack etwas zu bieten. Neue Zuschauer können die Serie von Grund auf kennen lernen, während langjährige Fans die Auflösung jahrzehntelanger Geheimnisse erfahren - darunter die Entwicklungen in der epischen Liebesgeschichte von Fry und Leela, der mysteriöse Inhalt von Nibblers Katzenklo, die geheime Geschichte des bösen Roboter-Weihnachtsmanns und der Verbleib von Kifs und Amys Kaulquappen. Währenddessen wird die Stadt von einer brandneuen Pandemie heimgesucht, und die Crew erforscht die Zukunft von Impfstoffen, Bitcoin, Stempelkultur und Streaming-TV.