Zeit-Chaos bei «Promi Big Brother»

TV-News

Die ersten fünf «Promi Big Brother»-Ausgaben haben vier unterschiedliche Sendezeiten erhalten. Direkt zur besten Sendezeit laufen die ersten beiden Sendungen.

Im vergangenen Jahr sorgte Sat.1 für ein Novum und sendetenicht im Sommer, sondern erst ab Ende November. Parallel zur Fußball-Weltmeisterschaft wurden die täglichen Ausgaben nahezu konstant auf dem Sendeplatz um 22:15 Uhr ausgestrahlt, nur der Staffelauftakt, das Finale (jeweils 20:15 Uhr) und die zweite Show (wegen «Wetten, dass…?» um 23:26 Uhr) hatten abweichende Anfangszeiten. In diesem Jahr müssen sich die Zuschauer auf abwechslungsreichere Sendezeiten gewöhnen, wie Sat.1 mit der Bekanntgabe der neuesten Programmwoche verriet.Am Montag, 20. November, gibt es die Vorstellung und den Einzug der Kandidaten wie gewohnt um 20:15 Uhr zu sehen. Angesetzt ist die Staffelpremiere bis 23:55 Uhr, Jochen Bendel und Melissa Khalaj melden sich im Anschluss bis planmäßig 1:40 Uhr mit. Einen Tag später geht «PBB» erneut um 20:15 Uhr live on air – so weit, so regelmäßig. «Die Late Night Show» soll dann bereits um 22:20 Uhr folgen.Am Mittwoch, 22. November, ist um 20:15 Uhrgesetzt, das bis 23:00 Uhr andauern wird. Erst dann sind Marlene Lufen und Jochen Schropp mit der 85-minütigen Tageszusammenfassung an der Reihe. Das anschließende Begleitformat dauert dann von 0:25 Uhr bis tief in die Nacht um 2:00 Uhr. Auch am Donnerstag sieht das Programm von Sat.1 um 20:15 Uhr zunächst ein anderes Programm vor. «Das 1% Quiz» kehrt auf einem neuen Sendeplatz zurück. «Promi Big Brother» folgt danach bereits um 22:15 Uhr – diesmal 90 Minuten. «Die Late Night Show» wird dann von 23:45 bis 1:30 Uhr dauern.Am Freitag ist «The Voice of Germany» an der Reihe, sodass «Promi Big Brother» mit der fünften Ausgabe die vierte verschiedene Beginnzeit erhält. Los geht es um 22:55 Uhr. Bendel und Khalaj sind ab 0:20 Uhr zu sehen. Noch nicht bekannt ist, wie Sat.1 die Ausstrahlung am Samstag und Sonntag handhabt. Einfacher haben es Joyn-Abonnenten den Überblick zu behalten, denn auf der Streaming-Plattform wird ab dem 18. November (18:00 Uhr) ein 24/7-Livestream angeboten. Dort ist somit immer «Promi Big Brother»-Zeit.