Mark Wahlberg schlägt am 15. Dezember auf

US-Fernsehen

Apple hat die Premiere von dem Action-Spielfilm «The Family Plan» veröffentlicht.

Apple Original Films hat den Premierentermin fürbekannt gegeben und einen ersten Blick auf die neue Action-Komödie mit Mark Wahlberg, der auch als Produzent fungiert, und Michelle Monaghan in den Hauptrollen und unter der Regie von Simon Cellan Jones enthüllt. «The Family Plan» wird am Freitag, den 15. Dezember 2023, weltweit auf Apple TV+ Premiere feiern.Dan Morgan (Mark Wahlberg) liebt sein ruhiges Vorstadtleben als hingebungsvoller Ehemann, Vater von drei Kindern und erfolgreicher Autoverkäufer. Aber das ist nur die Hälfte der Geschichte. Jahrzehnte zuvor war er ein Elite-Attentäter der Regierung, der die tödlichsten Bedrohungen der Welt beseitigen sollte. Als Feinde aus seiner Vergangenheit ihn aufspüren, packt Dan seine ahnungslose Frau (Michelle Monaghan), seine ängstliche Teenager-Tochter, seinen spielsüchtigen Teenager-Sohn und sein entzückendes 10 Monate altes Baby in ihren Minivan und macht sich auf einen spontanen Roadtrip quer durchs Land nach Las Vegas. Entschlossen, seine Familie zu beschützen - und ihnen gleichzeitig den Urlaub ihres Lebens zu gönnen - muss Dan seine lange schlummernden Fähigkeiten in die Tat umsetzen, ohne seine wahre Identität preiszugeben.«The Family Plan» ist ein Apple Original Film von Skydance Media, in dem auch Zoe Colletti, Van Crosby, Saïd Taghmaoui, Maggie Q und Ciarán Hinds mitspielen. Die Regie führt Simon Cellan Jones, das Drehbuch stammt von David Coggeshall. David Ellison, Dana Goldberg und Don Granger produzieren für Skydance, neben Mark Wahlberg und Stephen Levinson über Municipal Pictures. John G. Scotti ist ausführender Produzent.