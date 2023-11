«1989» startet

US-Fernsehen

Es war das Jahr, das Sie sich in Ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen konnten. Die Berliner Mauer fiel, das World Wide Web wurde ins Leben gerufen, und Amerika lernte Bart Simpson kennen.

1989, diese Jahreszahl werden Sie heute vielleicht oft hören. Es ist ein Jahr, das nie aus der Mode kommt, und in einer speziellen Zugabe-Präsentation der faszinierenden sechsteiligen, ungeschriebenen Serievon National Geographic werden die Zuschauer auf eine Reise durch diese bahnbrechende Ära mitgenommen, um mehr über diese entscheidenden 365 Tage zu erfahren. «1989: The Year That Made Us» erforscht die politischen, kulturellen und technologischen Veränderungen, die in diesem monumentalen Jahr stattfanden, und einige der bösen Seiten, die damit einhergingen. Kevin Smith, Chuck D, James Brooks, Connie Chung, Larry King und andere erzählen von ihren Erinnerungen an das turbulente, inspirierende Jahr, das die moderne Welt geprägt hat.Die Folge „1989: A World in Revolution" wirft einen dramatischen Blick auf ein Jahr der Revolution auf der ganzen Welt. Von den mutigen Protesten auf dem Platz des Himmlischen Friedens bis zum Fall der Berliner Mauer veränderte das Jahr 1989 die Weltpolitik in einer Weise, die noch heute nachwirkt. Der ehemalige US-Außenminister James Baker und preisgekrönte Journalisten berichten als atemberaubende Augenzeugen von diesem monumentalen Jahr der Geschichte. IPC produziert das Format.