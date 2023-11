«Good Burger 2» wird serviert

US-Fernsehen

Paramount+ enthüllt den offiziellen Trailer zum neuen Film mit Kenan Thompson und Kel Mitchell in den Hauptrollen.

Paramount+ hat den offiziellen Trailerveröffentlicht, der neuen Originalfilm-Fortsetzung des kultigen 90er-Jahre-Films, der auf dem Sketch der Nickelodeon-Comedyserie «All That» basiert. Der von den Nickelodeon Studios produzierte Film wird am Mittwoch, 22. November, exklusiv auf Paramount+ in den USA und Kanada und am Donnerstag, 23. November, auf Paramount+ in Großbritannien und Australien ausgestrahlt. Der Film wird kurz darauf auch in weiteren internationalen Märkten auf Paramount+ verfügbar sein.Die mit Spannung erwartete Filmfortsetzung folgt Dexter Reed (Kenan Thompson) und dem ursprünglichen Kassierer Ed (Kel Mitchell), die sich in der Gegenwart im Fast-Food-Restaurant Good Burger mit einer lustigen neuen Gruppe von Mitarbeitern wiedertreffen. In «Good Burger 2» ist Dexter Reed vom Pech verfolgt, nachdem wieder einmal eine seiner Erfindungen fehlgeschlagen ist. Ed empfängt Dexter mit offenen Armen zurück bei Good Burger und gibt ihm seinen alten Job zurück. Mit einem neuen Team, das bei Good Burger arbeitet, schmiedet Dex einen Plan, um wieder auf die Beine zu kommen, doch leider setzt er damit erneut das Schicksal von Good Burger aufs Spiel.Neben Kenan Thompson und Kel Mitchell spielen in auch Lil Rel Howery («Get Out») als Cecil McNevin, Jillian Bell («Murder Mystery 2») als Katt Boswell, Kamaia Fairburn («Blockbuster») als Mia, Alex R. Hibbert («THE CHI») als Ed2, Fabrizio Guido («Perry Mason») als Mr. Jensen, Elizabeth Hinkler («The Good Doctor») und Emily Hinkler («The Good Doctor») als Cindy und Mindy und Anabel Graetz («Free Guy») als Ruth. Der Film enthält außerdem überraschende Auftritte von Prominenten sowie von Mitgliedern der Originalbesetzung von, die ihre Rollen wieder aufnehmen: Josh Server als Fizz, Lori Beth Denberg als Connie Muldoon und Carmen Electra als Roxanne.