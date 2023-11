«Naked Attraction» wandelt auf alten Spuren

TV-News

Die Free-TV-Premiere der discovery+-Show läuft am Montagabend.

Der Fernsehsender RTLZWEI hat die Eigenproduktionam Montagabend ausgestrahlt. Doch der Warner Bros. Discovery hat Tower Productions mit der Produktion von neuen Folgen beauftragt, die nach der discovery+-Premiere im Oktober nun ebenfalls ins Free-TV wandern – allerdings nicht zu RTLZWEI.Die Datingshow, bei der die Hüllen fallen, werden ab Montag, den 11. Dezember, um 22.15 Uhr bei TLC gezeigt. Julian F. M. Stoeckel hat mit seinem Team insgesamt 16 neue Geschichten produzieren lassen. In den bisher sechs verfügbaren Folgen im Streaming ist ein alter Hase des TV-Datings dabei, aber auch mit Philipp eine Drag-Queen.„Ich habe schon an etlichen Fernsehformaten teilgenommen und viele Shows moderiert, aber «Naked Attraction» ist besonders. Ich freue mich auf alle Kandidaten und auf die Dynamik der Show“, blickt Moderator Julian F.M. Stoeckel auf das Format voraus. „Ich bin sehr gespannt, wie ich selbst wirken werde, wenn ich die ganzen Menschen nackt sehe. Man sieht im Schwimmbad oder am FKK-Strand auch mal nackte Personen, aber man starrt natürlich nicht die ganze Zeit hin.