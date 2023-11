NBC schnappt sich Barry Manilow

US-Fernsehen

Der Musiker erhält seine eigene Weihnachtsshow.

NBC feiert die Feiertage mit einer Legende:wird am Montag, den 11. Dezember um 22.00 Uhr ausgestrahlt und am nächsten Tag auf Peacock zu sehen sein. Das Special wird im Westgate Las Vegas Resort & Casino gefilmt, wo er seine Hit-Show "Manilow Las Vegas - The Hits Come Home!" aufführt.In einer Vegas-großen Kulisse und mit Manilows berühmter 24-köpfiger Band wird der Abend die besten seiner größten Hits präsentieren, darunter "Copacabana", "Mandy", "I Write the Songs" und "Looks Like We Made It", sowie einige Weihnachtslieblinge wie "Jingle Bells", "Rudolph the Red Nose Reindeer", "Feliz Navidad" und "White Christmas". Der Abend kann auch einen Auftritt des Weihnachtsmanns selbst beinhalten.Manilow ist einer der meistverkauften Künstler aller Zeiten und seine rekordverdächtige Karriere erstreckt sich über sieben Jahrzehnte. Der Grammy-, Emmy- und Tony-Award-Preisträger, Komponist und Songschreiber hat mehr als 85 Millionen Alben verkauft, 13 Nummer-1-Hits veröffentlicht und vor kurzem seine 637. Show im Westgate gegeben, womit er den bisherigen Rekord von Elvis Presley für die meisten Auftritte auf derselben Bühne übertraf. Manilows Leidenschaft für die Musik treibt ihn dazu an, für seine unglaublich treue Fangemeinde auf der ganzen Welt live aufzutreten. "Ich liebe unsere Weihnachtsshow! Wir singen meine Pop-Hits und Lieblings-Weihnachtslieder", sagte Manilow. "Es ist eine Wohlfühlstunde voller Musik".