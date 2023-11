Grünes Licht für zweite «Tribunal Justice»-Staffel

US-Fernsehen

Amazon Freevee gibt grünes Licht für die zweite Runde.

Amazon Freevee gab die Bestellung einer zweiten Staffel vonbekannt, der Gerichtssendung, die von der Fernseh- und Justizikone Judy Sheindlin entwickelt und produziert wurde. Die erste Staffel wurde im Juni 2023 auf Freevee in den USA, Großbritannien, Deutschland und Österreich ausgestrahlt und erweiterte die Marke Justice auf Amazon Freevee. Neue Episoden der ersten Staffel von Tribunal Justice werden bis zum 1. Dezember jeden Wochentag veröffentlicht - sowohl auf Abruf als auch auf den "Amazon Originals" und "Judge & Jury" FAST Channels.Der fünfundzwanzigjährige Fernsehveteran Roland Tieh wird in der zweiten Staffel von «Tribunal Justice» als ausführender Produzent und Showrunner mitwirken. Tiehs vielseitiger Produktionshintergrund umfasst umfangreiche Erfahrungen in allen Genres, einschließlich Gericht, Nachrichten, Sport, Talk und Reality.Richterin Patricia DiMango, ehemalige Richterin am New York State Supreme Court und Verwaltungsrichterin des New York State Supreme Court, Strafkammer, Kings County, Richterin Tanya Acker, eine erfahrene Zivilprozessanwältin und ehemalige Pro-Tem-Richterin in Los Angeles, und Richter Adam Levy, ehemaliger Bezirksstaatsanwalt von Putnam County und seit 20 Jahren Strafverteidiger, führen den Vorsitz bei Tribunal Justice. Die Gerichtsvollzieher Cassandra Britt und Petri Hawkins Byrd werden in der neuen Staffel wieder dabei sein.«Tribunal Justice» wurde von Judy Sheindlin entwickelt und produziert. Roland Tieh ist der ausführende Produzent und Showrunner. Scott Koondel ist ebenfalls ausführender Produzent. Sandra Allen ist mitausführende Produzentin.