Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen das ZDF-Drama «Die Macht der Frauen»? Wie lief es für «Geissens‘ Mega Mansions»?

Kein Vorbeikommen gab es am Montagabend für 5,23 Millionen Zuschauer am ZDF, die das Dramanicht verpassen wollten und damit dem Mainzer Sender 19,9 Prozent Marktanteil und den Tagessieg bescherten. Bei den Jüngeren fuhr das ZDF 0,29 Millionen und ausbaufähige 5,3 Prozent ein.undsorgten anschließend noch für 3,94 und 1,52 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil auf dem Gesamtmarkt fiel auf 16,8 und 10,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen stieg das Ergebnis auf 7,6 und 7,3 Prozent.Ärgster ZDF-Verfolger war RTL mitund. Die beiden Sendungen, die ineinander verwoben wurden, kamen auf 3,11 und 2,68 Millionen Zuschauer sowie jeweils auf 13,4 Prozent auf dem Gesamtmarkt. In der Zielgruppe schaffte man 14,7 und 14,4 Prozent. Das Erste war bei den Jüngeren mitebenfalls sehr gefragt und verzeichnete 12,0 Prozent. Die 45-minütige Doku brachte es auf 2,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 9,1 Prozent.und, bei denen Jessy Wellmer erstmals vor der Kamera stand, holten 1,76 und 2,18 Millionen Zuschauer sowie 7,1 und 11,4 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren standen 5,8 und 9,7 Prozent zu Buche.Sat.1 blieb mitmit 1,20 Millionen Zuschauer stabil, in der Zielgruppe verbesserte man sich auf sehr gute 7,9 Prozent.undspülten 1,22 und 0,45 Millionen zu Kabel Eins. Mit 6,2 und 3,7 Prozent Marktanteil lief es ausgezeichnet.erreichte 0,87 Millionen VOX-Zuschauer und 6,8 Prozent. Eine weitere Ausgabe über Familie Töpperwien kam ab 22:15 Uhr auf 0,62 Millionen und 6,6 Prozent.ProSieben war mit zwei-Folgen zur besten Sendezeit bei 0,77 und 0,70 Millionen Zuschauern gefragt. In der Zielgruppe standen ordentliche 9,0 und 8,0 Prozent zu Buche.behielten ab 21:07 Uhr noch 0,47 und 0,38 Millionen Comedy-Fans, die Marktanteile sanken auf 6,1 und 5,6 Prozent. RTLZWEI hieltbereit, die 0,48 Millionen Zuschauer besichtigen wollten. In der Zielgruppe generierte man gute 4,5 Prozent Marktanteil.