Blockbuster-Battle

In der Nacht der lebenden Toten dürfen Gruselfilme nicht fehlen. Kabel Eins, Nitro und der Disney Channel greifen Halloween auf ihre Weise auf.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Die Teenager Sam und Sonny ahnen nicht, auf was sie bei der Entrümpelung eines zerfallenden Gemäuers gestoßen sind. Ein zunächst unscheinbares Buch von R. L. Stine bringt unverhofft die Holzpuppe Slappy zum Vorschein, die schon bald offenbart, sprechen zu können und übernatürliche Kräfte zu besitzen. Doch so freundlich Slappy am Anfang ist, tritt schon bald sein wahres Ich zutage.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Disney Channel, 21:20 Uhr)Vor 29 Jahren entzündete jemand die schwarzflammige Kerze und erweckte die Sanderson-Schwestern aus dem 17. Jahrhundert wieder zum Leben. Jetzt sind sie auf Rache aus. Diesmal müssen drei Highschool-Schülerinnen die gefräßigen Hexen daran hindern, vor der Morgendämmerung in der Halloween-Nacht neues Unheil über Salem zu bringen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDb User Rating: 6(Nitro, 20:15 Uhr)Seit Jahrhunderten machen Vampire die USA unsicher. Das muss auch der junge Abraham Lincoln schmerzhaft erfahren, als einer der Blutsauger seine Mutter tötet. Er sinnt auf Rache. Doch Vampire zu töten, ist eine lebensgefährliche Aufgabe, wie Abraham erfahren muss. Also geht er zunächst bei dem geheimnisvollen Henry Sturges in die Lehre. Mit dessen Unterstützung, will er den Obervampir Adam zu Staub und Asche verwandeln. Quotenmeter urteilte vor über einem Jahrzehnt über den Film: „Wenn einer der bekanntesten US-Präsidenten der Geschichte heimlich auf Vampirjagd geht, geht Stil vor Substanz.“The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6