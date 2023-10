Albert-Brooks-Doku kommt im November

US-Fernsehen

Der Film, in dem einige der größten Comedy-Talente und ernsthaften Denker sowie Familie und Freunde zu Wort kommen, zeichnet Brooks' frühes Werk bis in die Gegenwart nach.

Die HBO-Original-Dokumentation, unter der Regie des gefeierten Filmemachers Rob Reiner («Harry und Sally»), wird am Samstag, 11. November auf HBO ausgestrahlt und ist als Stream auf Max verfügbar.Seit den späten 1960er Jahren hat Albert Brooks mit seinem intelligenten, manchmal absurden und wirklich einzigartigen Humor die amerikanische Comedy maßgeblich geprägt. Vom Stand-up, über die Schauspielerei, das Schreiben und die Regie von Kurzfilmen bis hin zu seinen sieben kultigen Kinofilmen, darunter «Modern Romance», «Lost in America», «Mother» und andere, hat Brooks den Weg für künftige Generationen geebnet und bleibt eine komödiantische Kraft, die ihresgleichen sucht. Die Dokumentation ist eine Chronik des Lebens von Brooks, in der einige der brillantesten Comedy-Talente, ernsthafte Denker sowie Familie und Freunde zu Wort kommen. In diesem tiefgründigen und persönlichen Gespräch erkunden Reiner und Brooks die Ursprünge und die Entwicklung von Brooks' Karriere, den Antrieb für seine Kreativität und den Einfluss, den er auf die Welt der Komödie hatte.Der Einfluss von Brooks in der Welt der Comedy und der Unterhaltung wird von einer Reihe namhafter Persönlichkeiten bezeugt, darunter: Chris Rock, Conan O'Brien, Wanda Sykes, Jon Stewart, Ben Stiller, Steven Spielberg, Sarah Silverman, David Letterman, Larry David, Jonah Hill, Judd Apatow, Sharon Stone, Brian Williams, Anthony Jeselnik, Tiffany Haddish, Alana Haim, Nikki Glaser, James L. Brooks und Neil deGrasse Tyson. HBO und Castle Rock haben die Doku produziert.