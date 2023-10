HGTV setzt «Rock the Block» fort

US-Fernsehen

Die neuen Häuser werden von Blake Building in Treasure Island in Florida gebaut.

Zum ersten Mal in der Geschichte vonerhalten vier zurückkehrende Teams eine Chance auf Wiedergutmachung, wenn sie in einer neuen Staffel von HGTVs erfolgreichem Renovierungswettbewerb um den größten Wert von Häusern am Wasser in Florida kämpfen. In den neuen sieben Folgen, die vom beliebten Zimmermann, Handwerker und Designexperten Ty Pennington («Battle on the Beach») moderiert werden, wird der Druck so hoch wie nie zuvor sein, wenn die HGTV-Kraftpakete zu «Rock the Block» zurückkehren, um in einem epischen Renovierungs-Showdown alte Rechnungen zu begleichen und den Sieg zu erringen - und damit das Recht auf Prahlerei und eine nach ihnen benannte Straße. Die Premiere der neuen Staffel ist für März 2024 geplant.Zu den Teilnehmern gehören die Renovierungsexperten Bryan und Sarah Baeumler («Battle on the Beach»), die Renovierungsvisionäre und Partner Keith Bynum und Evan Thomas («Bargain Block»), die dynamischen Zwillingsschwestern und Immobilien- und Designexperten Lyndsay Lamb und Leslie Davis («Unsellable Houses») sowie der milliardenschwere Immobilienmakler und Hausverkaufsexperte Page Turner und der Bauunternehmer Mitch Glew («Fix My Flip»). Jedes Team hat nur sechs Wochen Zeit und ein Budget von 250.000 Dollar, um ein Reihenhaus am Wasser mit Pool und Bootsanleger zu renovieren und in ein luxuriöses Haus zu verwandeln, das die eigene Vision und den beeindruckenden Designstil widerspiegelt."Das Wettbewerbsformat ist bei unseren Zuschauern unglaublich beliebt. Die vorige Staffel von «Rock the Block» erzielte im ersten Quartal 2023 die höchsten Einschaltquoten bei HGTV in den beiden begehrten Demos Erwachsene 25-54 und Frauen 25-54", so Loren Ruch, Head of Content, HGTV. "Die vier Expertenteams dieser Staffel wissen, worauf es ankommt, um sich im Block zu behaupten, also werden wir sie auf Trab halten und die Intensität mit unerwarteten neuen Herausforderungen steigern. Unsere Stars sind bereit für eine Revanche und werden sich nicht zurückhalten, um alles zu gewinnen."