VOD-Charts

Seit 1. Oktober ist die Serie über eine armutsbelastete Großfamilie aus Chicago bei Netflix verfügbar. Auch «Lupin» kommt in Fahrt.

Nachdem die Showtime-Serie «Shameless» seit 1. Oktober beim Streamingdienst Netflix verfügbar ist, war sie in der Vorwoche zum ersten Mal in den Top10 vertreten und platzierte sich gleich auf Platz drei. Auch in dieser Woche sind die Gallaghers wieder mit von der Partie. Und auch eine weiterer Netflix-Titel, auf den die Fans über zwei Jahre warten mussten, schleicht sich aufs Podest – dazu später mehr. Platz zehn ging diesmal an. Der Sci-Fi-Klassiker durfte sich über 1,78 Millionen Abrufe freuen.reihte sich auf Platz neun ein, mit 1,85 Millionen Klicks fiel die Zombie-Serie in dieser Woche aber unter die Zwei-Millionen-Marke. Diese übertraf zwischen dem 20. und 26. Oktober die britische Drama-Reihe «Downton Abbey» ► . Die Marktforscher von Goldmedia gaben 2,13 Millionen Stream an. 2,43 Millionen Mal wurde derweilangesteuert – Rang sieben.Knapp davor landete der Sitcom-Klassiker, der eine Reichweite von 2,46 Millionen sammelte. Ebenfalls einige Jahre auf dem Buckel hat. Die über 150 Folgen umfassende Reihe verbuchte 2,78 Millionen Abrufe in der 43. Kalenderwoche. Platz vier ging an. Die beliebte Krimiserie schnappte sich 2,82 Millionen Views.Über eine Million Mal mehr wurdegeklickt. Der Sitcom-Dauerbrenner verzeichnete 3,90 Millionen Abrufe. Auf dem Silber-Platz reihte sichein. Die französische Netflix-Serie ließ zwei Jahre und vier Monate mit neuen Folgen auf sich warten. Seit dem 5. Oktober ist die dritte Staffel abrufbar, die der Serie nun 5,49 Millionen Aufrufe und ein Comeback nach über zwei Jahren VOD-Charts-Abstinenz bescherte. Einsam an der Spitze lag, ebenfalls seit Oktober im Netflix-Portfolio vertreten. Gegenüber der Vorwoche verdoppelte man nahezu die Reichweite auf 7,05 Millionen.