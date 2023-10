Jens Reupert heuert bei ntv an

Köpfe

Der erfahrene Breaking-News-Reporter wechselt von Welt zum RTL-Nachrichtensender.

Der Nachrichtensender ntv hat sich die Dienste von Jens Reupert gesichert. Der Moderator kommt vom Konkurrenzsender Welt, für den er seit 2010 tätig ist (damals noch N24). Der gebürtige Braunschweiger absolvierte 2012 sein Volontariat bei N24 . Reupert ist erprobt in Breaking-News-Situation. Er berichtete unter anderem über die Terror-Anschläge in Frankreich und Tunesien sowie Hochwasserkatastrophen und Krisenlagen im In- und Ausland. Außerdem begleitete er verschiedene Sport-Großveranstaltungen wie die WM und die Olympischen Spiele in Brasilien. Seit 2019 war er zudem als Moderator bei Welt im Einsatz.„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jens Reupert einen gleichermaßen erfahrenen und extrem vielseitigen Journalisten für ntv gewonnen haben. Als echter Teamplayer, Breaking-News-Experte und leidenschaftlicher Journalist passt er hervorragend in unser starkes ntv Moderationsteam“, erklärt ntv Chefredakteur David Whigham.Reupert lässt sich in einer RTL-Mitteilung folgendermaßen zitieren: „Für mich ist es eine Ehre, Teil des ntv Teams zu sein. Ich sehe wie das Team hier täglich fokussiert und konzentriert den besten Job macht und freue mich darauf, in dieser besonderen Arbeitsumgebung meine Erfahrung und Leidenschaft für den Journalismus einzubringen.“