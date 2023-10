Rundschau

Ein Auftragsmörder muss mit seinen Auftraggebern fertig werden, ein ehemalige Animateur will die Hochzeit seines Sohnes sabotieren und eine junge Kriegerin rächt sich an ihrem Vater.

«The Killer» (Ab 10. November bei Netflix)

«Club Las Piranjas» (seit 19. Oktober bei RTL+)

«Blue Eye Samurai» (Ab 3. November bei Netflix)

«Fellow Travelers» (Ab 28. Oktober bei Paramount+)

«Everyone Else Burns» (seit 26. Oktober bei The CW)

Nach einem verhängnisvollen Fehlschuss gerät ein skrupelloser Auftragsmörder auf der Jagd nach Vergeltung mit seinen Auftraggebern und sich selbst in Konflikt.Trouble in Paradise! Hape Kerkeling als Ex-Animateur Edwin Öttel muss die Hochzeit seines Sohns Björn sabotieren, um sich den Club las Piranjas auf Mauritius unter den Nagel zu reißen.Eine junge Kriegerin will sich am weißen Vater rächen, der sie im Japan der Edo-Zeit zur Ausgestoßenen machte, und schreckt dabei auch vor Blutvergießen nicht zurück.Matt Bomer spielt den charismatischen Hawkins Fuller, der eine lukrative Karriere in der Politik hinter den Kulissen verfolgt. Hawkins vermeidet emotionale Verstrickungen – bis er Tim Laughlin (Jonathan Bailey) trifft, einen jungen Mann voller Idealismus und religiösem Glauben. Die beiden beginnen eine Romanze, als Joseph McCarthy und Roy Cohn den "Subversiven und sexuell Abartigen" den Krieg erklären und damit eine der dunkelsten Perioden der amerikanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts einläuten. Über vier Jahrzehnte hinweg folgt die Erzählung den fünf Hauptfiguren – Hawk, Tim, Marcus (Jelani Alladin), Lucy (Allison Williams) und Frankie (Noah J. Ricketts) – wie sie die Proteste gegen den Vietnamkrieg in den 1960er Jahren, den von Drogen geprägten Disco-Hedonismus in den 1970er Jahren und die AIDS-Krise in den 1980er Jahren durchleben.Im Mittelpunkt der britischen Sitcom steht eine Familie aus Manchester, England, die von David Lewis (Simon Bird) angeführt wird und zu einer apokalyptischen religiösen Sekte gehört.