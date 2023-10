Boris Johnson geht zu GB News

England

Der ehemalige britische Premierminister wird Teil des rechtspopulistischen Fernsehsenders.

We’re delighted to announce some very exciting news…https://t.co/BRg8ZgTy1X pic.twitter.com/FD0wz0Urkt — GB News (@GBNEWS) October 27, 2023

Es ist ein Paukenschlag in Großbritannien: Der ehemalige britische Premierminister wechselt als Moderator und Produzent zum rechtspopulistischen Nachrichtensender GB News. Der Premierminister, der Theresa May ablöste und von Liz Truss beerbt wurde, war knapp drei Jahre im Amt. Wie der Sender mitteilte, soll Johnson „eine Schlüsselrolle bei der Berichterstattung des Senders über die britischen Parlamentswahlen und die US-Wahlen im nächsten Jahr spielen“."Hallo Leute, hier ist Boris Johnson", sagte der ehemalige Regierungschef in einem Video auf Twitter. "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich in Kürze bei GB News zu Gast sein werde. Und ich werde diesem bemerkenswerten neuen Fernsehsender meine ungeschminkte Meinung zu allem sagen, von Russland, China, dem Krieg in der Ukraine - wie wir mit all diesen Herausforderungen umgehen - bis hin zu den großen Chancen, die vor uns liegen. Warum ich glaube, dass unsere besten Tage noch vor uns liegen und warum die Menschen auf der ganzen Welt ein globaleres Großbritannien wollen, nicht weniger. Schalten Sie also ein bei GB News und erleben Sie großartiges britisches Fernsehen.Redaktionsleiter Michael Booker sagte: "Ich freue mich sehr, sagen zu können, dass GB News Boris 'erledigt' hat! Wir sind sehr stolz darauf, ihn in der GB News-Familie zu haben, besonders da wir uns auf ein politisches Erdbebenjahr zubewegen, sowohl hier als auch jenseits des Atlantiks. Boris war der einflussreichste Premierminister unserer Generation und sein einzigartiger Blick auf die innenpolitischen und internationalen Ereignisse wird unsere Zuschauer und Zuhörer begeistern. Neben seinen politischen Fähigkeiten ist er auch ein unglaublich talentierter Journalist und Autor, und wir können es kaum erwarten, mit ihm an einem Programm zu arbeiten, das nicht mehr wegzudenken ist.Der kontroverse Fernsehsender startete 2021 mit Hilfe des Fernsehsenders Discovery, doch nach der Fusion mit Warner Bros. wurden die Anteile verkauft. Andrew Cole und Mark Schneider gründeten das Unternehmen, das derzeit von Alan McCormick geleitet wird. In Großbritannien ist dies der dritte Nachrichtensender neben der fusionierten BBC News (mit BBC World News) und Sky News.