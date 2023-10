Bayern-Gala bringt «Sportschau»-Hype

Quotennews

Der neunte Spieltag der Fußball-Bundesliga hatte es in sich. In den Samstags-Partien fielen in nur zwei Spielen weniger als fünf Tore - in München klingelte es gleich achtfach!

Der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga im Oktober sollte ordentlich abliefern. In München sah Thomas Tuchel drei roten Karten und absurde acht Tore, Stuttgart verliert auf eigenem Rasen ohne Star-Stürmer Guirassy knapp gegen die TSG Hoffenheim, Bremen macht im Weserstadion die siebte Bundesliga-Union-Niederlage in Folge klar und Augsburg dreht in den letzten 20 Minuten den Rückstand gegen Wolfsburg. Doch der Reihe nach, den Anfang machten wie gewohnt die Partien aus der zweiten und dritten Liga ab 18:00 Uhr.Die erste Runde der gezeigten Spiele holte bereits gute 2,75 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil belief sich somit auf gute 183 Prozent. Eine bessere Reichweite hatte die «Sportschau» in der laufenden Saison noch nicht vorzuweisen. Bei den jüngeren Zuschauern kam das Programm gleichermaßen gut an, es folgten 0,30 Millionen Jüngere und damit ein bereits guter Marktanteil von 11,2 Prozent. Doch das Highlight des Vorabends sollte natürlich diesein. Ab 18:30 Uhr stieg die Gesamtreichweite prompt auf exzellente 4,37 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil auf 20,5 Prozent schnellte. Natürlich, ein neuer Reichweiten-Rekord für die laufende Saison.Die jüngeren Zuschauer steigerten sich ebenfalls in die Partien des neunten Spieltags hinein, es folgten grandiose 0,77 Millionen 14- bis 49-Jährige. Klar, ebenfalls ein neuer Bestwert für die Spielzeit. So ergab sich im Ersten im Vorlauf der «Tagesschau» ein Marktanteil von überzeugenden 22,6 Prozent. Das angesprochene News-Format schraubte die Reichweite im Anschluss auf 6,28 Millionen hoch, bei den Jüngeren ergaben sich 1,15 Millionen. So waren es vor der Primetime 26,4 und 24,7 Prozent in Sachen Marktanteil.