«Grill den Henssler» lässt nach - «Die Beet-Brüder» dominieren

Quotennews

Bei «Grill den Henssler» wird weiter das "Zehnjährige" gefeiert - und in Woche zwei geht die Begeisterung schon runter. Dafür holt der Vorabend noch mehr Zuschauer ab.

In der Vorwoche durfte sich VOX über ein ordentliches Comeback vonfreuen. Die erste Folge der neuen Staffel holte sich 1,43 Millionen Zuschauer und damit standesgemäße 6,5 Prozent am Markt. Die Zielgruppe lieferte mit immerhin 7,4 Prozent ab, hier waren 0,37 Millionen Umworbene zu definieren. Kurzum: Ein Start nach Maß. Einziger Wermutstropfen, wobei sich hier VOX eher darüber freuen wird, waren. Die holten kurzerhand ab 18:15 Uhr bereits exzellente 1,77 Millionen Zuschauer zu VOX und übertrumpften so die Primetime mit Leichtigkeit, auch die Zielgruppe war mit 0,48 Millionen Werberelevanten deutlich besser vertreten.Eine Woche später, also gestern, sah das noch drastischer aus. Das Vorprogramm ab 19:10 Uhr holte exzellente 1,95 Millionen Zuschauer ab, die Zielgruppe konnte mit 0,58 Millionen 14- bis 49-Jährigen definiert werden. Somit ergaben sich überzeugende Marktanteile von 7,8 und 11,5 Prozent. Das reichte natürlich, um die Primetime mit TV-Koch Steffen Henssler und den Gästen Luna Schweiger, Oliver Kalkofe und Kim Fisher erneut hinter sich zu lassen. Die Koch-Duell-Show am Abend holte deutlich schwächere 1,32 Millionen Fernsehzuschauer vor die Bildschirme, so ergab sich ein Marktanteil von 5,7 Prozent. Die Zielgruppe sollte mit 0,32 Millionen Umworbenen gleichermaßen den Kürzeren ziehen, hier waren 6,2 Prozent am entsprechenden Markt möglich.Neben den «Beet-Brüdern» schob sich mitnoch ein Format vor die Primetime. Insgesamt kam das Foramt auf 1,67 Millionen Zuschauer ab 18:10 Uhr, der Marktanteil lag bei 8,2 Prozent. Die klassische Zielgruppe schaffte es hier ebenfalls in den zweistelligen Bereich, 11,2 Prozent. Hierzu benötige die rote Kugel 0,44 Millionen Werberelevante.