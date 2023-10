Joyn dreht Fußball-Reality-Doku mit Brotatos

TV-News

Joyn möchte mit der Produktions- und Vermarktungstochter Studio71 künftig enger zusammenarbeiten. Das neueste Projekt begleitet die Kreisligamannschaft der «Brotatos» bei ihrem Versuch aufzusteigen.

Doku-Serien über Fußball-Team oder einzelne Spieler gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Der Streamingdienst Joyn erschließt nun das Genre der Fußball-Reality-Doku. Studio71, die Digital Media- und Entertainment-Company der Seven.One Entertainment Group, produziert nun für den Streamingdienst Joyn unter dem Titeleine solche Reihe, die am 1. Dezember starten soll. Jeden Freitag wird es eine weitere der insgesamt zwölf Episoden geben, die anschließend auch bei YouTube abrufbar sind.Im Mittelpunkt stehen die beiden Buddies Lars „Holzi“ und Lucas „Spidey“, die gemeinsam den YouTube-Kanal «Brotatos» betreiben und laut der Videoplattform 1,39 Millionen Abonnenten zählen. Die zwölfteilige Reihe begleitet den FC Polizei SV Düsseldorf II eine Saison lang auf seinem Weg um Punkte, Ruhm und Ehre - vor allem aber um den Aufstieg in die heiß ersehnte nächste Spielklasse. Der FC Brotatos möchte endlich aus der Keisliga C aufsteigen.„Die Influencer:innen und Creators in unserem Netzwerk sprudeln nur so vor Ideen für Inhalte für die Gen Z – und darüber hinaus. Gemeinsam bringen wir diese Ideen zum Fliegen und setzen sie für TV- und Streamingplattformen um. «FC Brotatos» ist ein schönes Beispiel, auch für die immer engere Zusammenarbeit mit Joyn unter dem Dach der Seven.One Entertainment Group: Unsere YouTuber profitieren von der Auswertung ihrer Doku auf Joyn und können so ihre Reichweite ausbauen. Später können sie die Inhalte auf ihren eigenen Kanälen verwerten, wo wir sie mit Studio71 eng begleiten. Joyn bekommt frischen Content, der auf der Plattform Premiere feiert. Das ist eine Win-Win-Situation für Streaming-Plattform und Creator“, erklärt Thomas Spiller, SVP Content, Media & Platform Partnerships bei Studio71.Thomas Münzner, VP Content bei Joyn, fügt an: „Wir freuen uns, mit Studio71 in Zukunft noch enger an gemeinsamen Lizenz-Produktionen zu arbeiten, die sowohl für Creator als auch für Joyn einen Mehrwert bieten. «FC Brotatos – Kicker im Kreisligafieber» ist ein toller Startpunkt, da die Kolleg:innen die Fußballfans mit den richtigen Protagonisten und der richtigen Idee abholen. Damit sprechen wir sowohl YouTube-Fans von 'Holzi' und 'Spidey' als auch Fußballfans aller Altersklassen an, die sich hoffentlich am turbulenten Treiben der sympathischen Vollblutfußballer in der Kreisliga erfreuen.“