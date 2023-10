ZDF lässt Welke & Pastewka auf Fernsehgeschichte zurückblicken

TV-News

Im November produziert Prime Productions zwei Ausgaben, in denen auch Olaf Schubert und Torsten Sträter auftreten werden.

Das ZDF hat ein neues Format angekündigt, in dem die beiden Entertainer und TV-Nerds Oliver Welke und Bastian Pastewka aufeinandertreffen und auf 60 Jahre Fernsehgeschichte zurückblicken werden. Das «heute-show»-Produktionsunternehmen Prime Productions wird am 20. November zwei Ausgaben vonim Studio Köln-Mülheim produzieren. Ein Sendedatum steht noch nicht fest.Bekannt ist dagegen, wer neben Welke und Pastewka noch auf der Bühne stehen wird. In der ersten Aufzeichnung begrüßen die zwei „Conaisseure und Genießer der gepflegten Fernsehunterhaltung“, wie die beiden in der Sendungsbeschreibung genannt werden, Olaf Schubert als Gast, Torsten Sträter wird bei der zweiten Sendung dabei sein.Die beiden Hosts werden sich gegenseitig überraschen, außerdem werden sie von ihren Gästen und der Regie mit ganz besonderen Ausschnitten aus über 60 Jahren deutscher Fernsehgeschichte konfrontiert. Denn: „Viele Schätze der Fernsehunterhaltung und Berichterstattung landen schon nach kurzer Zeit im Archiv oder in den Tiefen der Mediatheken. Nicht alles hat das Potential, zum Kult zu werden, sollte jedoch nicht ganz in Vergessenheit geraten“, so die Ankündigung.