England

Am Samstag startet die neue Staffel. Die Show startet deutlich später als in den Vorjahren.

kehrt auf die Bildschirme zurück und das ist schon die 21. Staffel der beliebtesten Tanzshow der Nation. Die mehrfach preisgekrönte Serie, die von BBC Studios Entertainment Productions produziert wird, verspricht, die Nation erneut zu unterhalten.Die Moderatoren Tess Daly und Claudia Winkleman sind zurück im Ballsaal und leiten jedes Wochenende das Geschehen, während eine Reihe brandneuer prominenter Kandidaten auf dem Parkett um die begehrte Glitterball-Trophäe kämpfen. «Strictly Come Dancing» startet am Samstag, den 4. November ab 19.05 Uhr auf BBC One und BBC iPlayer zurückkehrt.Unter den Kandidaten ist der Schauspieler und Moderator Adam Thomas, die Bühnen- und Filmschauspielerin Amanda Abbington, die Journalistin Angela Tippon, die Fernsehmoderatorin Angela Scanlon und die britische Tennisspielerin Annabel Croft. Model Bobby Brazer, Komiker Eddie Kadi und Schauspielerin Ellie Leach wollen sich zum Erfolg tanzen. Im vergangenen Jahr schalteten nur 8,99 Millionen Zuschauer die Show ein, die zwischen 24. September und 17. Dezember 2022 lief.