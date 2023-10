Der Produktionsleiter Ed Lammy geht in den Ruhestand

Köpfe

Sony Pictures Television muss einen Nachfolger finden. Lammy wird noch bis Dezember an Bord bleiben.

Der langjährige Produktionsleiter von Sony Pictures Television, Ed Lammi, geht nach 36 Jahren bei dem Studio und 28 Jahren in der aktuellen Funktion zum Ende des Jahres in den Ruhestand. Zunächst war nicht bekannt, wer Lammis Nachfolge als Executive Vice President of Production, den er seit 1995 innehatte, antreten wird. Es gebe noch keine Pläne für den Übergang, da Lammi noch bis Dezember im Amt bleibe, sagte eine Quelle gegenüber "Variety"."Eds unermüdlicher Einsatz zeigte sich auch darin, dass unser Team eines der ersten Studios war, das die Produktionen während des COVID wieder sicher zum Laufen brachte", sagte Katherine Pope, Präsidentin von Sony Pictures TV, in einem Memo an die Mitarbeiter am Montag. "Eds Beiträge zu den Produktionen von SPT haben nicht nur hohe Standards im Studio gesetzt, sondern waren auch entscheidend für unseren Erfolg über die Jahre".Pope fügte hinzu: "Über seine beruflichen Leistungen hinaus war Ed ein Mentor, eine Führungspersönlichkeit und ein wunderbarer Kollege. Ed hat immer ein offenes Ohr, krempelt die Ärmel hoch und hilft bei der Lösung von Problemen. Als Professor für Produktionsmanagement im MEIM-Programm der Carnegie Mellon University wird er auch weiterhin neue Generationen von Produktionsfachleuten ausbilden und inspirieren.